台南黃金海岸女子落海 搶救上岸已回天乏術

台南市消防局上午7時59分接獲海巡署轉報，南區黃金海岸遊客中心外海疑有人沉載沉浮，經派遣人員及船艇出勤搶救，消防人員出艇下海，隨即將人搶救上岸，但該女子已無呼吸心跳，據查死者身分為32歲王姓女子。至於落水原因，警方表示，已報請檢方相驗，進一步釐清死因。

警方調查，上午有漁民發現該女子疑似將手機及隨身物品放置岸邊後，一個人走向海邊，隨後即不見蹤影，立即報案處理。經消防局出動救溺，隨後將人搶救上岸，但已無呼吸心跳，回天乏術。

隨後，警方循線找到家人出面指認，確認死者身分，警方已報請檢方相驗，進一步釐清死因。

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