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晾屋外7套女裝全被偷！高雄男賊落網稱「全丟了」 遭判刑還要賠

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄郭姓男子今年初騎車行經湖內區一處民宅，看見有住戶將衣服晾在一樓屋簷，郭男竟偷走7件女套裝後離去；直到隔日屋主發現遭竊報警，警方循線找人，他卻供稱已全數丟棄；警依法將人函送，後由檢方起訴。地院審理後，將郭男依竊盜罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，郭男今年1月27日清晨6時24分許，騎車行經高雄湖內區一處住宅，眼看一樓屋簷下，有晾曬7件女性套裝，換算市值約1萬4000元，他見狀，將衣物全部偷走；直到隔天下午4時許，女屋主發現衣服遭竊，便報案向警方求助。

警方獲報後，透過監視器影像，循線找到郭男，但供稱，已將偷了來的女裝全數丟棄；警依自宅、道路監視器畫面及女屋主指證，佐證犯行，警詢後將人依法函送，後由檢方依竊盜罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

地院認為，郭男侵害他人財產影響社會秩序安全，且未將竊得的女裝歸還失主，審理後，將他依竊盜罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金，並追徵未扣案的7件女性套裝，全案仍可上訴。

高雄郭姓男子偷走晾在屋簷下的7件女性套裝，被依竊盜罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影
高雄郭姓男子偷走晾在屋簷下的7件女性套裝，被依竊盜罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影

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