聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「集中營式」詐騙集團首腦 昨晚在桃園落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市查獲幕後主嫌陳姓男子到案，已漏夜帶返隊釐清相關案情。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市查獲幕後主嫌陳姓男子到案，已漏夜帶返隊釐清相關案情。記者王長鼎／翻攝

新北警方本月1日及3日連續破獲「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，赫然查出3名男女不堪暴力虐待撞窗戶墜樓或宿疾復發慘死；警方共逮捕該集團16名不法分子，新北市刑大專案小組持續擴大循線追查共犯，4日晚間11時許在桃園市龜山區文化二路查獲綽號「茶董」的35歲幕後主嫌陳姓男子到案，已漏夜帶返隊，目前正在初步釐清其涉案內容及程度。

新北市警方在士林地檢署檢察官指揮下，動員大批警方搗破詐騙集團據點，連日來累計共查獲16名犯嫌，救出58名被害人。惟此次犯罪模式及被害規模前所未見，背後可能涉及龐大犯罪組織及不法利益，檢警正全力追查犯罪金流及其他共犯，積極擴大偵辦，同時也呼籲民眾在網路求職務必提高警覺，應選擇合法開設公司行號所提供職缺，面試前也應告知家人保持聯繫，遠離求職詐騙陷阱。

新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市龜山區文化二路查獲幕後主嫌陳姓男子到案，已漏夜帶返隊釐清相關案情。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市龜山區文化二路查獲幕後主嫌陳姓男子到案，已漏夜帶返隊釐清相關案情。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市龜山區文化二路查獲幕後主嫌陳姓男子到案，已漏夜帶返隊釐清相關案情。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市龜山區文化二路查獲幕後主嫌陳姓男子到案，已漏夜帶返隊釐清相關案情。記者王長鼎／翻攝
柬埔寨人豬在台翻版，新北市警方昨3日晚間破門攻堅，在桃園救出32名遭囚禁的被害人，昨晚在桃園查獲綽號「茶董」的35歲主嫌陳姓男子到案。記者王長鼎／翻攝，
柬埔寨人豬在台翻版，新北市警方昨3日晚間破門攻堅，在桃園救出32名遭囚禁的被害人，昨晚在桃園查獲綽號「茶董」的35歲主嫌陳姓男子到案。記者王長鼎／翻攝，

詐騙集團 求職

延伸閱讀

中職／台灣大賽前4戰票房都破萬 洲際、桃園紀錄繼續糾纏

詐騙集團謊稱是「姪子凱凱」要借錢 網笑翻：我也接過凱凱的電話

無業男偷機車後躺公園涼椅呼呼大睡 落網還央求再睡一下

相關新聞

中山高新營大貨車擦撞護欄翻覆鐵架散落 駕駛輕傷

中山高台南新營南下車道今晚發生大貨車擦撞護欄翻覆路肩，載運大量鐵架散落車道，車流回堵約2公里，警初步排除酒駕，詳細肇事原...

影／「集中營式」詐騙集團首腦 昨晚在桃園落網

新北警方本月1日及3日連續破獲「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，赫然查出3名男女不堪暴力虐待撞窗...

精神專科醫院延誤送醫 法院判醫院、醫師賠500多萬元

周姓老婦入住屏東縣迦樂醫院期間，因持續抽搐不止，經轉院救治後竟失能，無法自理生活、認知功能喪失，需長期臥床照顧，家屬指控...

違反民俗禮儀…學校施工挖出人骨 檢方複驗：恐是年代久遠女屍

彰化縣田尾國中興建風雨球場工程挖到一具人骨，骨骸不完整，又沒棺木、衣物和「金斗甕」，檢方會同法醫複驗結果今天出爐，因人骨...

台中公園傳女浮屍 施工民眾發現報案警消確認身分

台中公園今下午傳出有浮屍，警消獲報到場發現1名女子在湖面載浮載沉，緊急打撈上岸仍失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，警方根...

板橋國中學生嬉鬧 不慎墬樓送醫所幸無礙

今天下午4點10分新北市板橋國中驚傳學生墬樓，一名13歲女學生從3樓掉到2樓遮雨棚，校方緊急將女學生送往板橋亞東醫院，所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。