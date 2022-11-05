聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「集中營式」詐騙集團首腦 昨晚在桃園落網
新北警方本月1日及3日連續破獲「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，赫然查出3名男女不堪暴力虐待撞窗戶墜樓或宿疾復發慘死；警方共逮捕該集團16名不法分子，新北市刑大專案小組持續擴大循線追查共犯，4日晚間11時許在桃園市龜山區文化二路查獲綽號「茶董」的35歲幕後主嫌陳姓男子到案，已漏夜帶返隊，目前正在初步釐清其涉案內容及程度。
新北市警方在士林地檢署檢察官指揮下，動員大批警方搗破詐騙集團據點，連日來累計共查獲16名犯嫌，救出58名被害人。惟此次犯罪模式及被害規模前所未見，背後可能涉及龐大犯罪組織及不法利益，檢警正全力追查犯罪金流及其他共犯，積極擴大偵辦，同時也呼籲民眾在網路求職務必提高警覺，應選擇合法開設公司行號所提供職缺，面試前也應告知家人保持聯繫，遠離求職詐騙陷阱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言