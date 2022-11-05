影／「集中營式」詐騙集團首腦 昨晚在桃園落網

新北市刑大偵辦「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，4日晚間11時許在桃園市查獲幕後主嫌陳姓男子到案，已漏夜帶返隊釐清相關案情。記者王長鼎／翻攝

新北警方本月1日及3日連續破獲「集中營式」的詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，赫然查出3名男女不堪暴力虐待撞窗戶墜樓或宿疾復發慘死；警方共逮捕該集團16名不法分子，新北市刑大專案小組持續擴大循線追查共犯，4日晚間11時許在桃園市龜山區文化二路查獲綽號「茶董」的35歲幕後主嫌陳姓男子到案，已漏夜帶返隊，目前正在初步釐清其涉案內容及程度。