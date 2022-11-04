精神專科醫院延誤送醫 法院判醫院、醫師賠500多萬元

周姓老婦入住屏東縣迦樂醫院期間，因持續抽搐不止，經轉院救治後竟失能，無法自理生活、認知功能喪失，需長期臥床照顧，家屬指控醫師延誤送醫等醫療疏失，院方稱送醫程序合乎規定，家屬提告求償。屏東地院審理後，認定院方有延宕送醫疏失，連同專責醫師，應賠償近560多萬元，全案可上訴。

周姓老婦的女兒提告主張，72歲的母親因精神疾病在2018年6月7日住進迦樂醫院，該院龍姓院長、邱姓醫師先後擔任專責醫師，同年6月26日上午4點多，接到醫院緊急告知母親因抽搐不止，須轉送枋寮醫院，她在枋寮醫院等到9時6分才看到母親送來，病況危急再轉送高雄榮總，判定為「腦膜腦炎合併癲癇」，送加護病房。

周女提告主張，母親治療後，認知功能喪失無法自理，無法社交活動，須長期臥床照料，調取母親病歷後，認為迦樂醫院有醫療疏失且延誤送醫，導致母親病況惡化，家人為此每月得負擔近4萬元照顧母親，身心俱疲，提告請求迦樂醫院與龍姓、邱姓2名專責醫師應賠償照護費及精神撫慰金600多萬元。

判決指出，迦樂醫院及龍、邱2名醫師認定，周婦當時沒有急重症狀況出現，當天上午6時許評估後，僅需依一般轉院程序辦理即可，與該院有合作往來的救護車公司位在屏東市，派車前來須一段時間，但當日8時45分便將周婦轉診至枋寮醫院，該院並無任何醫療疏失及延誤送醫情形。

法院審理，該案送醫審會鑑定，根據醫審會鑑定，周婦癲癇抽搐症狀有緊急轉院必要，及早抑制而保護腦部，迦樂醫院並無神經科相關專業背景及器材，應急送患者至具相關能力醫療院所治療，迦樂醫院及龍、邱2人遲延怠於轉院的作為，與周婦所受傷害具因果關係。

判決指出，院方辯稱，醫院有特約民間救護車可使用，婦人當天病況，不符合消防隊救護車使用依據等規定等語。法官認為，醫院除了病患一般轉院的救護車約聘外，原應同時備妥緊急轉院救護的處置程序，以照護院內任何急症病患，自無從諉以民間救護車到場路途遙遠云云而可卸責。且被告兩人都是專業醫師，今若院內沒有緊急轉院救護車可供驅策，電聯119派遣救護車馳援，依其專業判斷而有認定緊急轉院需求時，與前開緊急醫療救護法等救護車使用規定無違，所辯亦屬卸責之詞。

判決指出，就安排轉院部分，有延宕而不符醫療常規，為有過失。衡量全案情況，判醫院、兩名醫師應連帶賠償近560多萬元，可上訴。