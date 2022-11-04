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台中公園傳女浮屍 施工民眾發現報案警消確認身分

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中公園今下午傳出有浮屍，警消獲報到場發現1名女子在湖面載浮載沉，緊急打撈上岸仍失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，警方根據她身上證件確認是56歲許姓婦人，現場初步排除外力介入，將報請檢方相驗釐清死因。

台中第2分局今天下午3點多接獲施工民眾報案，表示北區台中公園湖面疑似有人溺水，經警消到場打撈上岸該名婦人已經失去呼吸心跳，經送往澄清醫院搶救仍不治。

警方發現婦人身上有攜帶證件，發現是56歲許姓女子，經聯絡其同居人、小孩確認其身分，另家屬也表示許因有憂鬱等情緒困擾，將報請檢方相驗後釐清確切死因。

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台中公園日月湖。聯合報系資料照
台中公園日月湖。聯合報系資料照

溺水 憂鬱

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