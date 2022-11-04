檢舉達人有錢可領！高市遏止酒駕歪風 檢舉可獲3000元獎金

高雄市警方呼籲民眾檢舉酒駕，降低酒駕肇事造成傷亡。圖／本報資料照片，記者林保光攝影 高雄市政府要遏止酒駕歪風，今年8月修訂單行法規，將「獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸辦法」，改「高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法」，檢舉汽、機車酒駕有錢可領；檢舉汽車駕駛人酒駕可獲3000元獎勵金、檢舉機車也可獲1000元獎金。

高雄市警交通大隊今天表示，民眾只要在酒駕發生地報警或打110報案，主動向警方提供檢舉對象的酒駕時間、地點、車牌號碼、車輛種類、顏色、行車去向或其他具體資料，留下真實姓名及聯絡方式，若警方因此查獲酒駕案件，事後便可依此法規，獲頒獎勵金。不過，如檢舉者是酒駕車輛車主或同車乘客、同桌共飲者，都不適用此法。

警方表示，高雄市為獎勵民眾檢舉致人傷亡的肇事逃逸案件，從2013年6月6日便訂定「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，鼓勵民眾檢舉肇逃案件，協助警方破案，但近年酒後駕車常造成人員傷亡、財物損失，影響民眾生命財產甚鉅，市府為嚇阻酒後駕車行為，才在今年8月4日修訂這項獎勵辦法，增列檢舉酒駕獎勵金。