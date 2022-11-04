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超過黃金72小時12人仍失聯 延長搜救巴拿馬貨輪盼奇蹟
巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員有5人獲救。12名船員今失蹤第5天，雖過黃金72小時救援時間，海巡署表示，因失蹤人數達12人，全力支援搜救行動，延長搜救1天，期盼奇蹟出現。
海巡署今派出金門艦、屏東艦、台北艦等3艘巡防艦，以及3艘巡防艇在海面執行搜救任務，截至目前為止，12名船員依舊失聯。
航港局中部航務中心表示，到昨天下午5點，雖然已過72小時黃金救援時間，考量失蹤人數達12人，海巡署全力支援搜救行動，並延長搜救1天，期盼傳出好消息。
在原配置兵力與既定搜救範圍下，持續加強搜尋失蹤人員，如果有相關發現，將是需要向國搜中心申請空中兵力進行搜救。
巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員搭救生艇逃生，5人被長榮海運貨櫃輪救起，2日已抵達台中港，協助追查船難原因和提供搜救另12名船員線索。
另外12人下落不明，海巡署派大型艦和空勤總隊派直升機連日搜尋未發現，海巡署持續派駐大型艦搜救，研判12人應往西南方向海域漂流。
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