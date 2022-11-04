「幸福狗流浪中途」2狗被毒死 下毒手房東遭刑事起訴

被毒死的米克斯犬「小米」因為很親和人，還是園區的代言浪浪，但牠去年曾遭賴男毒打，這次竟還被毒死。圖／陳淑娟提供 苗栗縣通霄鎮「幸福狗流浪中途」之家，今年5月間狗場發生疑遭人下毒造成2隻浪浪中毒死亡，場主愛媽陳淑娟調閱監視器後發現竟是賴姓房東下的毒手，憤而提告，苗栗地檢署日前依違反動保法起訴賴男，法院將在本月下旬開庭；陳淑娟表示，希望法官能正視動保問題予以重判。

家住苑裡鎮的愛媽陳淑娟，10年前租下通霄鎮五北里一處廢棄豬寮，花費數百萬元改善場地收容流浪犬、貓，避免浪浪亂竄，並成立「幸福狗流浪中途」臉書專頁，分享收容及搶救等點滴。

他指出，今年5月份間發現園區有5隻狗中毒，其中2隻狗當場中毒而死，經查是賴姓房東所為才提告。她不捨的說，被毒死的米克斯犬「小米」因為很親和人，還是園區的代言浪浪，但賴男因為去年5月間趁大家不注意，跑入園區拿木棒打牠，監視器拍下的施暴畫面很兇殘，事後雖與賴男溝通，並將「小米」移舍，避免人狗之間再有碰面機會，未料這次他竟特意繞到「小米」的籠舍旁下毒報復。

全案賴男雖矢口否認毒狗，辯稱僅對狗狗揮手，又改變說詞稱當時為丟擲福壽螺，但因賴男身影被拍下，檢察官認為賴男說詞為推卸責任，並不採信，偵結後依違反動保法將他起訴。

陳淑娟說，賴男平常養雞，也有養狗的習慣，由於常出入園區對於全區內員工的作息和工作流程非常熟悉，去年發生打狗情事後，有向賴妻反映，並先忍讓；為了表達友善，遇到賴男出入還會贈送狗飼料讓他餵食家中的狗，卻不曾想其報復心機這麼重。

她回想當時狀況說，賴男先以魚網裝毒肉繞到東邊圍牆外丟進園區內，之後丟完毒肉馬上蹲在圍牆旁，清洗魚網，待賴男離去後，狗狗逐漸出現中毒症狀。