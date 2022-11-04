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中壢機車騎士疑急煞摔車 遭聯結車後輪輾過送醫傷重不治
桃園中壢區領航北路三段與春德路口，25歲的湯姓機車騎士今上午9時許，由領航北路三段慢車道直行往青埔路一段行駛，疑未注意前方車況急煞，與58歲的簡姓營業大貨車駕駛發生碰撞，連人帶車捲入聯結車後輪，造成湯男頭蓋骨破裂、下巴、雙臂上臂及身體多處骨折，送醫搶救後仍於上午10時43分宣告不治。
今上午9時49分許，湯男騎機車行經領航北路三段慢車道直行往青埔路一段行駛時，疑路面濕滑而急煞摔車，與行駛於領航北路三段左轉進入春德路的簡男連人帶車遭捲進聯結車，並遭車輪輾過。
現場怵目驚心，機車車殼嚴重變形凹毀成廢鐵，機車零件散落一地，造成湯男頭蓋骨破裂、下巴、雙臂上臂及身體多處骨折，送醫搶救後仍傷重不治。
警方獲報後到場對簡男實施酒測，酒測值為0，詳細肇事原因，警方將調閱監視器等相關資料後，再釐清相關肇事責任。也呼籲民眾雨天視線不良，行車應放慢速度，以避免交通事故發生。
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