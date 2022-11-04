聽新聞
test
0:00 / 0:00
無業男偷機車後躺公園涼椅呼呼大睡 落網還央求再睡一下
41歲李姓男子因無業在高市安寧街上閒晃，見戴姓男子停放路邊的機車鑰匙沒拔，將機車偷走，沿路騎至三民區公園；警方獲報，調監視器追查，2小時後，發現李男躺在公園涼椅呼呼大睡，將他叫醒，他還央求再睡一下，令警方啼笑皆非。
鳳山警分局鳳崗派出所警方前天中午接獲戴姓男子報案 ，戴男指稱機車停在安寧街路旁，因當時急著找朋友，一時忘了將鑰匙取下，連同OPPO手機也放在機車置物箱內，結果要回家時，才發現機車不見，連同機車和手機初估損失2萬元。
警方獲報，調閱周邊路口監視器，發現一名徒步男子，竊走戴男機車後，沿路騎至三民區，2小時後，查出竊賊遠在4公里外的澄平街公園，警方趕到公園抓人，發現41歲的李姓男子躺在公園椅子上呼呼大睡。
警方將李男叫醒，他睡眼惺忪說才剛躺下來睡覺，警方就馬上找到他，當下還央求警方再讓他睡一下，遭警方斥責後，才坦承因走路走到腳痛，看見被害人機車鑰匙沒拔才偷車，警詢後，被依竊盜罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言