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無業男偷機車後躺公園涼椅呼呼大睡 落網還央求再睡一下

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

41歲李姓男子因無業在高市安寧街上閒晃，見戴姓男子停放路邊的機車鑰匙沒拔，將機車偷走，沿路騎至三民區公園；警方獲報，調監視器追查，2小時後，發現李男躺在公園涼椅呼呼大睡，將他叫醒，他還央求再睡一下，令警方啼笑皆非。

鳳山警分局鳳崗派出所警方前天中午接獲戴姓男子報案 ，戴男指稱機車停在安寧街路旁，因當時急著找朋友，一時忘了將鑰匙取下，連同OPPO手機也放在機車置物箱內，結果要回家時，才發現機車不見，連同機車和手機初估損失2萬元。

警方獲報，調閱周邊路口監視器，發現一名徒步男子，竊走戴男機車後，沿路騎至三民區，2小時後，查出竊賊遠在4公里外的澄平街公園，警方趕到公園抓人，發現41歲的李姓男子躺在公園椅子上呼呼大睡。

警方將李男叫醒，他睡眼惺忪說才剛躺下來睡覺，警方就馬上找到他，當下還央求警方再讓他睡一下，遭警方斥責後，才坦承因走路走到腳痛，看見被害人機車鑰匙沒拔才偷車，警詢後，被依竊盜罪嫌送辦。

高市無業的李姓男子偷機車，警方在三民區公園找到人，發現他在椅子上呼呼大睡。記者石秀華／翻攝
高市無業的李姓男子偷機車，警方在三民區公園找到人，發現他在椅子上呼呼大睡。記者石秀華／翻攝
高市無業的李姓男子坦承偷機車，辯稱因走路走到腳痛，看見被害人機車鑰匙沒拔才偷車。記者石秀華／翻攝
高市無業的李姓男子坦承偷機車，辯稱因走路走到腳痛，看見被害人機車鑰匙沒拔才偷車。記者石秀華／翻攝

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