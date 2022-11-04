無業男偷機車後躺公園涼椅呼呼大睡 落網還央求再睡一下

41歲李姓男子因無業在高市安寧街上閒晃，見戴姓男子停放路邊的機車鑰匙沒拔，將機車偷走，沿路騎至三民區公園；警方獲報，調監視器追查，2小時後，發現李男躺在公園涼椅呼呼大睡，將他叫醒，他還央求再睡一下，令警方啼笑皆非。

鳳山警分局鳳崗派出所警方前天中午接獲戴姓男子報案 ，戴男指稱機車停在安寧街路旁，因當時急著找朋友，一時忘了將鑰匙取下，連同OPPO手機也放在機車置物箱內，結果要回家時，才發現機車不見，連同機車和手機初估損失2萬元。

警方獲報，調閱周邊路口監視器，發現一名徒步男子，竊走戴男機車後，沿路騎至三民區，2小時後，查出竊賊遠在4公里外的澄平街公園，警方趕到公園抓人，發現41歲的李姓男子躺在公園椅子上呼呼大睡。