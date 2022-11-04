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財富自由全是空 台南永康廚師加LINE投資群組慘賠千萬
手機詐騙、垃圾訊息氾濫，詐騙名義從股票投資到借貸廣告都有。台南永康一名廚師懷抱著財富自由投資夢，陸續投入積蓄1千萬元投資股票，最後欲提領出金時卻找不到人，欲哭無淚。昨天他發現被騙報警，祈求奇蹟出現。
永康區一名廚師8月加入Line上自稱「許思韻地政士」為好友，對方表示可代操股票投資保證獲利，邀請男子加入「信安唯一官方客服」Line群組及一個股票投資平台，男子觀望2個多月，見平台內「許多股民投資股票都有不錯獲利」，10月下旬陸續匯款投資1千萬元，期望自己可以「跟著大師一起投資、提早邁向財富自由路。」
男子匯款投資後平台「帳面數字」都有不錯獲利訊息，期間也能正常提領少量資金，近期男子欲將全部資金提領出金時，對方卻以「防制洗錢」為由，要求男子繳交全部資金三分之一作為保證金，男子此時才清醒頓悟，發覺自己可能已遭到詐騙，昨天到轄區龍潭派出所報案。
永康警分局呼籲民眾，詐騙集團看準國內股市熱絡，許多民眾抱著想投資發財夢，隨機發送假投資訊息，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等口號，吸引不知情民眾匯款投資，無情訛詐民眾辛苦血汗錢。提醒民眾若遇有疑似詐騙問題，請撥打110報案或165反詐騙專線求證，避免詐騙。
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