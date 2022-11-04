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嘉義83歲失智老翁昨失蹤 凌晨警消驚見躺溪床全身擦傷
一名83歲吳姓老翁居住在嘉義縣竹崎鄉，昨天傍晚5點自行外出不知去向，竹崎警分局、竹崎消防分隊、當地村民及民間救難協會，出動近30人搜尋，今天凌晨一點多在沙坑村下厝獅埜溪，發現老翁躺臥溪床，全身多處擦傷，所幸意識清楚，無生命危險，家屬陪同送醫治療。
竹崎派出所長黃俊達、警員簡安磬昨天下午接獲吳姓老翁失蹤案，立即召集民間救難協會、沙坑村民近30人，前往搜救，調閱監視器發現老翁最後身影是徒步經過沙坑村善普橋，並開始擴大尋找。
警消、村民及民間救難隊，於今天凌晨1點，在沙坑村下厝獅埜溪中，發現吳姓老翁全身多處擦傷，躺臥在溪床中，推測因為迷路後走路不慎跌入溪中，所幸並無生命危險。
竹崎警分局表示，警方現場協助以固定架固定老翁，並協助搬運至救護車旁，經救護人員緊急包紮後立即送醫救治，家屬十分感激警方積極協助他們找回親人。
竹崎警分局呼籲，家中長者走失時，應立即報警協尋，另家中如有失智或身心障礙民眾，為免走失，亦可自願由警方協助指紋建檔，以供日後辨識、協助返家。
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