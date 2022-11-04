萬能科大大四生三重墜橋 意識昏迷送醫急救

萬能科大陳姓女大四生，今天上午被人發現，趴臥在新北市三重區環河北路二段陸橋下，送醫後尚未脫離險境。記者曾伯愷／翻攝

萬能科大陳姓女大四生，今天上午被人發現，趴臥在新北市三重區環河北路二段陸橋下。救護人員趕抵，檢視陳女頭部撕裂傷、口鼻流血、意識模糊，緊急送醫急救，目前未脫離險境。目前警方於現場採證，釐清是意外還是輕生？另外依陳女學生證，聯繫其家人到派出所說明，以釐清相關疑點。

據了解，今天上午10時49分左右，有民眾在新北市三重區環河北路二段與仁義街143巷口陸橋附近，聽到碰聲巨響，旋即在陸橋下方，發現一名年輕女子，趴臥在環北路上，地面還有一灘血跡，趕緊通報警、消趕抵。

新北市消防局獲報派員趕抵，於女子身上發現，一張署名陳女（22歲）萬能科技大學學生證，經檢視陳女頭部撕裂傷、口鼻流血、意識模糊，緊急協助送醫急救，目前未脫離險境。目前警方於現場採證，釐清是意外還是輕生？另外依照陳女學生證，聯繫其家人到派出所說明，釐清相關疑點。

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