影／汽車駕駛疑肇逃今挨告 警籲：肇事勿離開否涉刑責
62歲呂姓男子昨天駕車行經新莊區泰林路一段，車身瞬間偏移側撞19歲蕭姓騎士，第一時間呂男沒有停車下來察看，直到被路人攔下，才又開返回事故現場。今天上午，被撞蕭男到林口交通隊對呂男提告傷害、肇事逃逸，警方受理依法偵辦，呼籲，肇事後切勿離開，否則恐涉肇事逃逸罪責。
據調查，蕭姓男子（19歲）昨天（3日）下午3時許，騎車經過新莊區泰林路一段與幸福路口，因前方呂男（62歲）車速過慢，蕭男急按長聲喇叭示意超車，不料，呂男加快車速時車身突往右偏移，直接衝撞蕭男機車，造成蕭男人車摔飛倒地，所幸送醫後僅肢體擦傷，包紮後並無大礙。
呂男肇事後沒有停車察看，而是加快油門往前逃離，直到被路人攔下，才將車開返回肇事地點。今天上午10時30分左右，蕭男前往林口交通分隊對呂男提告傷害、肇事逃逸，警方已受理依法偵辦。
警方呼籲，用路人若發生交通事故，應即時報警，切勿任意離開，否則恐涉肇事逃逸罪責。
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