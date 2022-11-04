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影／路邊臨停突開車 害3車連環撞還翻車四輪朝天

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區今天上午發生一起連環追撞翻車交通事故，開車臨停路邊的鄭姓男子於下車時，未注意後方來車，突然打開車門，行駛在外側車道的蘇男為閃避擦撞陳女汽車，導致陳女汽車又撞上內側車道陳男汽車後，當場翻車四輪朝天，所幸都僅輕微擦傷，4人酒測值均為零，汐止警方獲報迅速趕抵，由吊車將翻覆汽車移置路邊，排除事故現場，讓交通恢復順暢。至於確實事故發生原因現由警方調查釐清中。

汐止警方今天上午7時36分獲報，汐止區新台五路二段發生一起連環車禍，交通分隊員警到場發現現場為4輛汽車追撞連環車禍，由於正值上班交通尖峰時段，一度造成後方車陣回堵，經查，開車臨停路邊的鄭姓男子（34歲）於下車時，因未注意後方有來車，突然直接打開車門，行駛在外側車道的蘇男（74歲）往左閃避，擦撞陳女（49歲）汽車，導致陳女汽車又撞上內側車道陳男（61歲）汽車後，當場失控翻覆四輪朝天。

事故現場4部車駕駛酒測值均為零，其中鄭男及陳女二人有輕微擦挫傷受傷，未送醫。警方派遣吊車將翻覆陳女汽車移置路旁，現場交通已於上午8時許恢復順暢。確實事故發生原因現由警方調查釐清中。

今天上午7 時許，新北市汐止區新台五路二段發生一輛路邊臨停汽車駕駛突開車門，害後方3輛汽車為閃車導致連環追撞，其中一輛汽車碰撞後還當場翻覆四輪朝天。記者王長鼎／翻攝
今天上午7 時許，新北市汐止區新台五路二段發生一輛路邊臨停汽車駕駛突開車門，害後方3輛汽車為閃車導致連環追撞，其中一輛汽車碰撞後還當場翻覆四輪朝天。記者王長鼎／翻攝
今天上午7 時許，新北市汐止區新台五路二段發生一輛路邊臨停汽車駕駛突開車門，害後方3輛汽車為閃車導致連環追撞，其中一輛汽車碰撞後還當場翻覆四輪朝天。記者王長鼎／翻攝
今天上午7 時許，新北市汐止區新台五路二段發生一輛路邊臨停汽車駕駛突開車門，害後方3輛汽車為閃車導致連環追撞，其中一輛汽車碰撞後還當場翻覆四輪朝天。記者王長鼎／翻攝
今天上午7 時許，新北市汐止區新台五路二段發生一輛路邊臨停汽車駕駛突開車門，害後方3輛汽車為閃車導致連環追撞，其中一輛汽車碰撞後還當場翻覆四輪朝天。記者王長鼎／翻攝
今天上午7 時許，新北市汐止區新台五路二段發生一輛路邊臨停汽車駕駛突開車門，害後方3輛汽車為閃車導致連環追撞，其中一輛汽車碰撞後還當場翻覆四輪朝天。記者王長鼎／翻攝
今天上午7 時許，新北市汐止區新台五路二段發生一輛路邊臨停汽車駕駛突開車門，害後方3輛汽車為閃車導致連環追撞，其中一輛汽車碰撞後還當場翻覆四輪朝天。記者王長鼎／翻攝
今天上午7 時許，新北市汐止區新台五路二段發生一輛路邊臨停汽車駕駛突開車門，害後方3輛汽車為閃車導致連環追撞，其中一輛汽車碰撞後還當場翻覆四輪朝天。記者王長鼎／翻攝

汐止 車道

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