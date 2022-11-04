聰明賊偷錢先藏著、深夜再取錢 智警視破...賊逃一路掉鈔票

雲林縣20歲姓翁男子，無業無前科，因欠下賭債30萬元缺錢萌生歹念，利用幾個月前幫忙朋友到回收場賣廢鐵，觀察地形後，本月1日假借賣廢鐵，趁工作人員沒注意，偷走櫃檯內皮包內裝有8萬多元，精明的他先把偷來的錢藏在現場草叢，利用深夜再回來取錢時被發現，被追時錢掉落一地，警方適時趕到，將他圍捕到案，移送法辦。

回收場工作人員說，一名年輕男子本月1日到回收場，表示有一批廢鐵要賣，佯稱這批廢鐵數量大，先來詢問價格後再決定，隨後他四處查看其他回收物，像要探詢什麼樣回收物才能賣好價格，他邊看邊問，看到桌上放有一個腰包，即趁著工作人員沒注意偷走後快速往外跑。

工作人員說，當時在房內聽見紗門被推開的聲音，並看到這名男子快速跑走，感覺不對勁，馬上進屋查看，發現裝有現金的腰包不翼而飛，他立即追出去，但已不見男子行蹤跡，隨即報警。

警方調閱附近監視器發現這名竊賊的小客車仍停在回收場附近，即埋伏抓人。當天晚上回收場打電話至派出所，說他們在回收場後方的抽水馬達隱密處，發現被偷走的腰包，但包內的錢已不見了，警方再趕往現場採證。

警方採證後再回到竊賊車子附近埋伏，果然當晚竊賊再到回收場旁附近的一處廢棄農田，取走埋在草叢堆中的現金，被害人發現即展開追逐，並大喊「不要跑！」，竊賊驚慌逃跑之餘，多張百元、千元鈔票沿途散落。

當時埋伏的員警聽到有人喊抓賊，火速趕往一起抓人，男子見後方警察追來，趕緊再把錢藏在另一處草叢後躲避在草叢堆裡。警方看到散落滿地的鈔票研判竊賊並未跑遠，台西所副所長王豐田、警員張益修、丁政江、王明泉、陳思婷、林德洪、吳詠智、丁祥益兵分多路，在農間地壇式搜索。