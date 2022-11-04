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台64觀音山隧道重機自摔 騎士酒駕辯稱「只吃薑母鴨」
46歲張姓黃牌重機騎士，昨天（3日）晚上騎乘黃牌重機，自摔在新北市八里區台64線觀音山隧道內。警方獲報趕抵，張男肢體擦傷送醫後無礙。張男酒測高達0.82毫克，一併帶回偵辦。偵詢時，張男辯稱僅是吃薑母鴨，沒有飲酒，警詢後依公共危險罪嫌將張男移送法辦。
經調查，張姓男子（46歲）昨天（3日）下午4時許，與友人在新北市五股區吃薑母鴨，兩個小時後餐敘結束，張男騎乘一輛黃牌重機，準備返回新北市八里區住處休息。昨晚約莫6時49分左右，張男重車騎經八里區64線觀音山隧道（往八里方向），卻不慎自摔人車滑地。
警方獲報派員趕抵，經檢視張男肢體輕微擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。事後警方對張男實施酒測，其酒測值高達0.82毫克，一併帶回派出所偵辦。偵詢時，張男辯稱「只有吃薑母鴨沒有飲酒」但酒測值超標，警詢後仍依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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