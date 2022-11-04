影／汽車開太慢…機車騎士長按喇叭 下一秒被撞飛

19歲蕭姓男子，昨天下午騎經新北市新莊區泰林路，前方呂男車疑開太慢，他長按喇叭，呂男瞬將車往右偏移，撞倒蕭男人車摔飛。呂男沒停車肇逃，直到被路人攔下才回到現場。所幸蕭男送醫無大礙。呂男辯稱「撿手機不小心撞到」為何開離則沒有多說，雙方沒有酒駕，事故原因、有無肇逃仍待釐清。

經調查，蕭姓男子（19歲）昨天下午3時許，騎車經過新莊區泰林路一段與幸福路口，因前方呂男（62歲）車開太慢，蕭男急按長聲喇叭，示意超車，不料，呂男卻加快車速，還往右偏移，直接衝撞蕭男機車。

導致，蕭男人車拋摔倒地，呂男肇事沒有停車察看，而是加快油門往前逃離，直到被路人攔下，他才又將車開返回事發地。警方獲報派員趕抵，經檢視蕭男肢體多處擦挫傷，緊急送醫後沒有大礙，肇事雙方沒有酒駕，事故原因仍待調查釐清。

事後，有民眾將肇事過程上傳臉書《爆廢公社公開版》吸引正反兩方網友留言，有網友說「有這段行車記錄器，提告傷害與肇事逃逸很有機會！」有網友則說「雖然撞人還落跑是不對，但為什麼我覺得好療癒」，有網友則嗆駕駛「這個真的都不怕人死的，告死他，用殺人未遂告」、「這明顯就故意的啊」。