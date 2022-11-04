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台南2023消防月曆2月主角值勤中風昏迷 賈永婕再次出手了
「防疫女神」賈永婕常致力於公益活動，昨天在臉書上發文，台南的消防小隊長盧輝展9月底上班時間突然腦幹出血昏迷，家中有3個孩子，最小是國小3年級，他目前需要的醫療照顧費，已經不是他的家人能夠承擔的，她先以身作則先捐出16萬，並呼籲網友幫忙。
防疫期間，賈永婕捐贈救命神器「HFNC（高流量濕化氧氣經鼻導管系統）」給全國多家醫療院所獲得廣大回響後，又透過友人謝立韋得知面對到院前心肺功能停止（OHCA）病患如能即時執行氣管插管處置，可有效提升患者存活率，去年8月間捐贈8組影像式喉頭鏡給台南消防局。
當時，賈永婕捐贈該批救命器材，消防局局長李明峯代表受贈，且回贈生命之星獎座，感謝她的善行義舉。
賈永婕昨天在臉書上發文，呼籲網友幫忙盧輝展，她先以基金會名義捐出10萬元，自己個人再捐出6萬，希望能盡一份心力，獲得不少回響。民眾表示「人美心美，好有愛心」、「真心感謝您為我們小隊長發起活動！很感激美少女一直爲救災、救護人員提供協助！」。
消防局指出，台南的消防小隊長盧輝展自警專畢業分發服務迄今已逾20年。2005年起調回台南服務迄今，每月出勤緊急救護任務至少150次，救人無數，在許多重獲新生的傷患的眼裡，他可是救命的人間菩薩。
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