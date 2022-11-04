台南2023消防月曆2月主角值勤中風昏迷 賈永婕再次出手了

台南消防局小隊長盧輝展，9月28日執勤中發生急性腦中風，仍在醫院治療中，同袍希望能藉著眾人的集氣祈福，盼他能早日康復。圖／本報資料照 「防疫女神」賈永婕常致力於公益活動，昨天在臉書上發文，台南的消防小隊長盧輝展9月底上班時間突然腦幹出血昏迷，家中有3個孩子，最小是國小3年級，他目前需要的醫療照顧費，已經不是他的家人能夠承擔的，她先以身作則先捐出16萬，並呼籲網友幫忙。

防疫期間，賈永婕捐贈救命神器「HFNC（高流量濕化氧氣經鼻導管系統）」給全國多家醫療院所獲得廣大回響後，又透過友人謝立韋得知面對到院前心肺功能停止（OHCA）病患如能即時執行氣管插管處置，可有效提升患者存活率，去年8月間捐贈8組影像式喉頭鏡給台南消防局。

當時，賈永婕捐贈該批救命器材，消防局局長李明峯代表受贈，且回贈生命之星獎座，感謝她的善行義舉。

賈永婕昨天在臉書上發文，呼籲網友幫忙盧輝展，她先以基金會名義捐出10萬元，自己個人再捐出6萬，希望能盡一份心力，獲得不少回響。民眾表示「人美心美，好有愛心」、「真心感謝您為我們小隊長發起活動！很感激美少女一直爲救災、救護人員提供協助！」。