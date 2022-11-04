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台南2023消防月曆2月主角值勤中風昏迷 賈永婕再次出手了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南消防局小隊長盧輝展，9月28日執勤中發生急性腦中風，仍在醫院治療中，同袍希望能藉著眾人的集氣祈福，盼他能早日康復。圖／本報資料照
台南消防局小隊長盧輝展，9月28日執勤中發生急性腦中風，仍在醫院治療中，同袍希望能藉著眾人的集氣祈福，盼他能早日康復。圖／本報資料照
「防疫女神」賈永婕常致力於公益活動，昨天在臉書上發文，台南的消防小隊長盧輝展9月底上班時間突然腦幹出血昏迷，家中有3個孩子，最小是國小3年級，他目前需要的醫療照顧費，已經不是他的家人能夠承擔的，她先以身作則先捐出16萬，並呼籲網友幫忙。

防疫期間，賈永婕捐贈救命神器「HFNC（高流量濕化氧氣經鼻導管系統）」給全國多家醫療院所獲得廣大回響後，又透過友人謝立韋得知面對到院前心肺功能停止（OHCA）病患如能即時執行氣管插管處置，可有效提升患者存活率，去年8月間捐贈8組影像式喉頭鏡給台南消防局。

當時，賈永婕捐贈該批救命器材，消防局局長李明峯代表受贈，且回贈生命之星獎座，感謝她的善行義舉。

賈永婕昨天在臉書上發文，呼籲網友幫忙盧輝展，她先以基金會名義捐出10萬元，自己個人再捐出6萬，希望能盡一份心力，獲得不少回響。民眾表示「人美心美，好有愛心」、「真心感謝您為我們小隊長發起活動！很感激美少女一直爲救災、救護人員提供協助！」。

消防局指出，台南的消防小隊長盧輝展自警專畢業分發服務迄今已逾20年。2005年起調回台南服務迄今，每月出勤緊急救護任務至少150次，救人無數，在許多重獲新生的傷患的眼裡，他可是救命的人間菩薩。

賈永婕得知面對到院前心肺功能停止病患如能即時執行氣管插管處置，可有效提升患者存活率，去年8月間親自捐贈8組影像式喉頭鏡給台南消防局。圖／讀者提供
賈永婕得知面對到院前心肺功能停止病患如能即時執行氣管插管處置，可有效提升患者存活率，去年8月間親自捐贈8組影像式喉頭鏡給台南消防局。圖／讀者提供
賈永婕在臉書上發文，台南的消防小隊長盧輝展9月底上班時間突然腦幹出血昏迷，她先以身作則先捐出16萬，並呼籲網友幫忙。圖／取自賈永婕的跑跳人生
賈永婕在臉書上發文，台南的消防小隊長盧輝展9月底上班時間突然腦幹出血昏迷，她先以身作則先捐出16萬，並呼籲網友幫忙。圖／取自賈永婕的跑跳人生

賈永婕 消防員

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