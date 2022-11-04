快訊

農遊券4.0來了！買600送600限量9萬份 怎麼拿搶先看

台積電「美籍員工結訓」 網揭內幕鬆口氣：巨嬰終於走了

才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖深夜發生轎車翻覆 母親慘死、4歲女倖存

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖縣一輛轎車昨晚在204線隘門段翻覆於路旁，車上年僅4歲的女童自行脫困，另兩人受困，警消人員獲報到場，在前座拉出2名女子，其中一人無生命跡象，送醫仍不治，事故原因仍待進一步調查。

澎湖連日來發生多起重大傷亡車禍，昨夜機場附近的隘門社區道路，再有一輛汽車翻覆，車上含一名4歲女童在內共3人，其中洪姓女子到院前，已無生命跡象，湖西消防分隊、龍門港務消防分隊分將三人送醫急救。

澎湖縣消防局表示，這輛汽車是在晚間10點37分左右在湖西鄉縣道204線隘門段翻覆，車內4歲女童自行脫困，2名大人受困，救護人員派車前往救援，以破壞器材破壞自小客車前車門破壞，晚間10點55分先救出前座意識尚清醒的26歲林女，後再以救出29歲洪女，但洪女無生命跡象。

據初步調查，洪女帶著4歲女兒及林姓好友出遊，但不幸發生車禍，被救出時無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍告不治，事故原因仍待調查釐清。

澎湖縣一輛汽車昨晚在204線隘門段翻覆於路旁，車上年僅4歲的女童自行脫困，另兩人受困，其中一人無生命跡象，就醫仍告不治。圖／澎湖縣消防分隊提供
澎湖縣一輛汽車昨晚在204線隘門段翻覆於路旁，車上年僅4歲的女童自行脫困，另兩人受困，其中一人無生命跡象，就醫仍告不治。圖／澎湖縣消防分隊提供

車禍

延伸閱讀

影／男酒後開車高速撞3汽機車電桿 網批車子當殺人武器

18歲女新手上路開積架違規左轉 轎車被撞甩尾釀3傷

澎湖火燒山！風勢助長延燒30平方公尺 警消調查失火原因

相關新聞

台南2023消防月曆2月主角值勤中風昏迷 賈永婕再次出手了

「防疫女神」賈永婕常致力於公益活動，昨天在臉書上發文，台南的消防小隊長盧輝展9月底上班時間突然腦幹出血昏迷，家中有3個孩...

中山高新營大貨車擦撞護欄翻覆鐵架散落 駕駛輕傷

中山高台南新營南下車道今晚發生大貨車擦撞護欄翻覆路肩，載運大量鐵架散落車道，車流回堵約2公里，警初步排除酒駕，詳細肇事原...

台64觀音山隧道重機自摔 騎士酒駕辯稱「只吃薑母鴨」

46歲張姓黃牌重機騎士，昨天（3日）晚上騎乘黃牌重機，自摔在新北市八里區台64線觀音山隧道內。警方獲報趕抵，張男肢體擦傷...

影／汽車開太慢…機車騎士長按喇叭 下一秒被撞飛

19歲蕭姓男子，昨天下午騎經新北市新莊區泰林路，前方呂男車疑開太慢，他長按喇叭，呂男瞬將車往右偏移，撞倒蕭男人車摔飛。呂...

宿醉惹禍？騎士不到半年兩度酒駕 遭逮都說「昨晚喝的」

高雄40歲潘姓男子今年6月才因喝威士忌宿醉，酒駕遭逮；未料近日，又因酒駕上路，遭警攔查，測得每公升0.8毫克的酒測值；潘...

澎湖深夜發生轎車翻覆 母親慘死、4歲女倖存

澎湖縣一輛轎車昨晚在204線隘門段翻覆於路旁，車上年僅4歲的女童自行脫困，另兩人受困，警消人員獲報到場，在前座拉出2名女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。