澎湖深夜發生轎車翻覆 母親慘死、4歲女倖存

澎湖縣一輛轎車昨晚在204線隘門段翻覆於路旁，車上年僅4歲的女童自行脫困，另兩人受困，警消人員獲報到場，在前座拉出2名女子，其中一人無生命跡象，送醫仍不治，事故原因仍待進一步調查。

澎湖連日來發生多起重大傷亡車禍，昨夜機場附近的隘門社區道路，再有一輛汽車翻覆，車上含一名4歲女童在內共3人，其中洪姓女子到院前，已無生命跡象，湖西消防分隊、龍門港務消防分隊分將三人送醫急救。

澎湖縣消防局表示，這輛汽車是在晚間10點37分左右在湖西鄉縣道204線隘門段翻覆，車內4歲女童自行脫困，2名大人受困，救護人員派車前往救援，以破壞器材破壞自小客車前車門破壞，晚間10點55分先救出前座意識尚清醒的26歲林女，後再以救出29歲洪女，但洪女無生命跡象。