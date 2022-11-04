影／男無照違停拒檢跳針嗆「我不是現行犯」 警掏槍喝令下車

22歲王姓男子昨天下午開車違停在新北市蘆洲民義街，警上前盤查發現王男無照，要他熄火下車受檢。王男不願配合，跳針頻嗆「我不是現行犯」惹惱員警掏槍喝令下車，卻遭王男回嗆「你開啊！」最後大批警力趕抵，王男才乖乖下車受檢，警對他開出無照駕駛罰單，另要他離車禁駛。

據調查，王姓男子（22歲）沒有駕照，昨（3）日下午4時許，駕駛一輛保時捷休旅車怠速沒熄火，違停在新北市蘆洲區民義街22巷口處。轄區警到路口查看號誌燈故障，見王男違停趨前盤查，經查王男無照，要他熄火下車受檢。

孰料，王男不願意配合，與警方生爭執，過程中還不斷跳針嗆警「我不是現行犯」、「為什麼要熄火下車」等話，試圖駕車離開。此舉惹惱員警掏槍示警，喝令他立即下車受檢，但王男態度乖張嗆回「「警察可以這樣喔？有種你開啊！」事後王男見大批警力陸續趕抵，這才龜縮乖乖配合下車受檢。