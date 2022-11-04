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影／男無照違停拒檢跳針嗆「我不是現行犯」 警掏槍喝令下車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

22歲王姓男子昨天下午開車違停在新北市蘆洲民義街，警上前盤查發現王男無照，要他熄火下車受檢。王男不願配合，跳針頻嗆「我不是現行犯」惹惱員警掏槍喝令下車，卻遭王男回嗆「你開啊！」最後大批警力趕抵，王男才乖乖下車受檢，警對他開出無照駕駛罰單，另要他離車禁駛。

據調查，王姓男子（22歲）沒有駕照，昨（3）日下午4時許，駕駛一輛保時捷休旅車怠速沒熄火，違停在新北市蘆洲區民義街22巷口處。轄區警到路口查看號誌燈故障，見王男違停趨前盤查，經查王男無照，要他熄火下車受檢。

孰料，王男不願意配合，與警方生爭執，過程中還不斷跳針嗆警「我不是現行犯」、「為什麼要熄火下車」等話，試圖駕車離開。此舉惹惱員警掏槍示警，喝令他立即下車受檢，但王男態度乖張嗆回「「警察可以這樣喔？有種你開啊！」事後王男見大批警力陸續趕抵，這才龜縮乖乖配合下車受檢。

蘆洲警方表示，經查王男無照駕駛事實明確，有危害他人安全之虞，依道路交通管理處罰條例第21條1項1款無照駕駛，開處6000元以上12000元以下罰緩，；並依法要求王男離開車輛不得駕駛，以維公眾安全。呼籲，無照或有其他不宜開車請事，請勿隨意駕車上路，避免其他用路人之危害。

王男無照違停在蘆洲民義街，他不願配合下車受檢，還嗆警「警察可以這樣喔？有種你開阿！」。記者曾伯愷／翻攝
王男無照違停在蘆洲民義街，他不願配合下車受檢，還嗆警「警察可以這樣喔？有種你開阿！」。記者曾伯愷／翻攝
王男無照違停在蘆洲民義街，見警一度要駕車離開。記者曾伯愷／翻攝
王男無照違停在蘆洲民義街，見警一度要駕車離開。記者曾伯愷／翻攝
王男無照違停在蘆洲民義街，他不願配合下車受檢，還嗆警「警察可以這樣喔？有種你開啊！」。 記者曾伯愷／翻攝
王男無照違停在蘆洲民義街，他不願配合下車受檢，還嗆警「警察可以這樣喔？有種你開啊！」。 記者曾伯愷／翻攝

違停 駕照

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