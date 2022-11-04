不是萬聖節惡作劇！9歲童拍爆垃圾袋 竹籤刺穿手掌

嘉義市有名9歲男童與玩伴打打鬧鬧，拿起地上垃圾袋拍破引發聲響，沒想到竟被塑膠袋裡的竹籤刺穿手掌，嘉義消防救護人員據報前往救援，臉色蒼白的男童左手掌被約10公分長竹籤刺穿，立即協助送往醫院治療。

嘉義市消防局日前接獲民眾報案，在市區北榮街有名學童受傷，即派遣救護車前往救援，到達現場發現有名9歲男童，左手掌遭1支長約10公分、直徑約2釐米竹籤刺穿，乍看之下還以為是萬聖節惡作劇，穿刺傷的穿入與穿出傷口都沒有出血及腫脹情形，評估男童生命徵象穩定正常後，立即送往醫院處理治療。

男童的補習班老師表示，學童之間玩耍打鬧，頑皮地欲將垃圾袋拍破引發爆破聲響，不料雙手一拍竟遭垃圾袋內的竹籤刺穿手掌，看見男童手掌竟被竹籤貫穿，嚇得他馬上報警求救。