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不是萬聖節惡作劇！9歲童拍爆垃圾袋 竹籤刺穿手掌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名9歲男童與玩伴打打鬧鬧，拿起地上垃圾袋拍破引發聲響，沒想到竟被塑膠袋裡的竹籤刺穿手掌，嘉義消防救護人員據報前往救援，臉色蒼白的男童左手掌被約10公分長竹籤刺穿，立即協助送往醫院治療。

嘉義市消防局日前接獲民眾報案，在市區北榮街有名學童受傷，即派遣救護車前往救援，到達現場發現有名9歲男童，左手掌遭1支長約10公分、直徑約2釐米竹籤刺穿，乍看之下還以為是萬聖節惡作劇，穿刺傷的穿入與穿出傷口都沒有出血及腫脹情形，評估男童生命徵象穩定正常後，立即送往醫院處理治療。

男童的補習班老師表示，學童之間玩耍打鬧，頑皮地欲將垃圾袋拍破引發爆破聲響，不料雙手一拍竟遭垃圾袋內的竹籤刺穿手掌，看見男童手掌竟被竹籤貫穿，嚇得他馬上報警求救。

嘉義市消防局表示，穿刺傷口上如果有異物，例如鐵釘、利器或是本案的竹籤，千萬不要試圖把它拔除，因為這些穿刺物很可能刺過較深層的血管，貿然拔開可能造成更嚴重的出血，如有需要包紮止血，也要盡量不動到穿刺物的情況下，連同穿刺物一起小心包紮，盡快送醫。

男童左手掌竟被竹籤刺穿。記者李宗祐／翻攝
男童左手掌竟被竹籤刺穿。記者李宗祐／翻攝
男童左手掌竟被竹籤刺穿，乍看還以為是萬聖節惡作劇。記者李宗祐／翻攝
男童左手掌竟被竹籤刺穿，乍看還以為是萬聖節惡作劇。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員協助男童醫。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員協助男童醫。記者李宗祐／翻攝

嘉義

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