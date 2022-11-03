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影／光頭男夾不到BBQ烤盤竟用偷的 這下真的「芭比Q」了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

30歲許姓男子和女性友人，上月底前往鳳山區八德路一間夾娃娃機店，因投幣數次，都無法夾出價值3500元的BBQ烤盤，竟伸手至機台內，將烤盤撥下洞口帶走；警方獲報，鎖定許男光頭特徵，以車追人，2天後逮到許男，並起獲烤盤。

警方調查，許姓男子和一名女性友人10月30日晚上8時，前往鳳山區八德路一間夾娃娃機店玩樂，當時許男看中機台內價值3500元的BBQ烤盤，但投幣數次，都無法順利將BBQ烤盤夾出，許男的女性友人則在旁觀看。

許男後來靈機一動，在機台前蹲下，竟想到另外「保夾」方式，改用他靈活的手臂從娃娃機台取貨口伸入，將商品調整到適當位置後，順手將商品從娃娃機台內取出帶走。

陳姓機台主人（56歲）發現烤盤從機台消失，研判烤盤不易夾取，可能被人動了手腳，於是調閱監視畫面，發現許男偷烤盤行為後，怒而報警。

警方鎖定許男光頭特徵，並以車追人，1日在建國三路逮獲許男，並起出被偷的烤盤，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

高市許姓男子和女性友人，上月底光顧鳳山區一間夾娃娃機店，因投幣數次，都無法夾出價值3500元的BBQ烤盤，異想天開，伸手至機台內，將烤盤撥至洞口。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子和女性友人，上月底光顧鳳山區一間夾娃娃機店，因投幣數次，都無法夾出價值3500元的BBQ烤盤，異想天開，伸手至機台內，將烤盤撥至洞口。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方獲報，鎖定許男光頭特徵，以車追人，2天後逮獲許男送辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方獲報，鎖定許男光頭特徵，以車追人，2天後逮獲許男送辦。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子和女性友人，上月底至鳳山區八德路的夾娃娃機店，因投幣數次，都無法夾出價值3500元的BBQ烤盤，伸手至機台內，將烤盤撥下洞口帶走。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子和女性友人，上月底至鳳山區八德路的夾娃娃機店，因投幣數次，都無法夾出價值3500元的BBQ烤盤，伸手至機台內，將烤盤撥下洞口帶走。記者石秀華／翻攝

夾娃娃機 竊盜

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