聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／光頭男夾不到BBQ烤盤竟用偷的 這下真的「芭比Q」了
30歲許姓男子和女性友人，上月底前往鳳山區八德路一間夾娃娃機店，因投幣數次，都無法夾出價值3500元的BBQ烤盤，竟伸手至機台內，將烤盤撥下洞口帶走；警方獲報，鎖定許男光頭特徵，以車追人，2天後逮到許男，並起獲烤盤。
警方調查，許姓男子和一名女性友人10月30日晚上8時，前往鳳山區八德路一間夾娃娃機店玩樂，當時許男看中機台內價值3500元的BBQ烤盤，但投幣數次，都無法順利將BBQ烤盤夾出，許男的女性友人則在旁觀看。
許男後來靈機一動，在機台前蹲下，竟想到另外「保夾」方式，改用他靈活的手臂從娃娃機台取貨口伸入，將商品調整到適當位置後，順手將商品從娃娃機台內取出帶走。
陳姓機台主人（56歲）發現烤盤從機台消失，研判烤盤不易夾取，可能被人動了手腳，於是調閱監視畫面，發現許男偷烤盤行為後，怒而報警。
警方鎖定許男光頭特徵，並以車追人，1日在建國三路逮獲許男，並起出被偷的烤盤，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言