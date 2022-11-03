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影／男報警遭人押走電擊伺候 警：事實有出入疑謊報

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

19歲謝姓男子向警報案，指他上個月被3男持電擊棒強押上車，隨後被載往桃園、三峽，以電擊棒電擊腰、臀部，逼他裸體唱歌跳舞。但謝男過程說詞反覆，又提不出驗傷單，警雖懷疑仍受理。經循線通知3男到案說明，但卻與事實出入頗多，目前案件依法送辦，後續檢方若認定謝謊報，會依法究辦。

據調查，謝姓男子（19歲）向警報案，指稱他上個月6日凌晨3時許，被27歲的王男、26歲的周男及另名25歲周男共3人持電擊棒，強押他上車，隨後開車載他到桃園一處墳墓區，以電擊棒電擊他腰、臀部。

謝男又稱，之後又載他到新北市三峽區某巷弄內，逼他裸體唱歌跳舞，過程中，3男還用手機拍下畫面，更拿走他身上其中的1支手機，另1支敲破螢幕棄置後再駕車離開。

事後謝男向轄區警報案，警受理，謝男身體卻無明顯外傷，詢問事發經過又說詞反覆，加上提不出驗傷證明，讓警懷疑，但仍依法受理。

經警調閱監視器畫面，未發現有強押情勢，卻可看到謝男與3男輕鬆談笑應答，後經警通知王、周、周3男到案說明，3男異口同聲說，當天是要協調債務問題，過程中，還要替他介紹工作，想不到就被謝男提告。目前案件已移送法辦，後續若檢方認定謝男謊報，警將依法究辦。

謝男（紅圈）報警指稱他被人押走電擊，警追查後發現疑似謊報，後續若由檢方認定謊報，將依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
謝男（紅圈）報警指稱他被人押走電擊，警追查後發現疑似謊報，後續若由檢方認定謊報，將依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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