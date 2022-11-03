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傳澎湖外籍漁工40人落跑 初步訪查有4人失聯

中央社／ 澎湖縣3日電

澎湖傳出40名外籍漁工去向不明，疑是人蛇集團等所為，移民署澎湖專勤隊今天表示，全面展開訪查，初步了解有4名印尼籍漁工失聯。

據媒體報導，澎湖西嶼一家船廠傳出有40多名合法引進的外籍漁工集體失蹤，雇主找不到漁工出海或整補，懷疑幕後有人蛇集團操作，在缺工的情況下，以漁船送往台灣本島擔任黑工。

移民署澎湖專勤隊表示，澎湖連日來都是刮著強風，漁船無法出海作業，外籍漁工大都是岸上進行整補網具，今天傳出澎湖西嶼40名外籍漁工失聯，各方關注，包括警方、仲介、海巡與勞工等單位，也都全力的投入協助訪查，初步了解有4名印尼籍漁工失聯。

澎湖專勤隊表示，外籍漁工離開工作崗位，去向不明，雇主須72小時才會通報，以澎湖11月至今天止，僅通報1人，至於外傳有40人集體失聯，相關的雇主最快也要等到7日過後正式通報才能確認。

相關單位過濾出入境資料並未發現失聯漁工，澎湖專勤隊說，懷疑可能是以漁船載送接駁，目前正全力的訪查中。

澎湖專勤隊表示，澎湖目前僱用的外籍漁工約有2000多人，大都是印尼籍。

澎湖 外籍漁工

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