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國二南桃園路段貨車追撞駕駛受傷送醫 現場回堵6公里
國道二號機場支線今晚發生車禍，一輛小貨車傍晚在外側車道追撞一輛聯結車，封閉外側及中線車道封閉、回堵達6公里，其中一名駕駛受傷，腹部疼痛、腳部受傷，但意識清楚、送醫治療，兩車駕駛酒測值皆為0，障礙已在6時37分排除，詳細肇事原因警方還要調查。
國道警方今晚5時27分獲報，國道二號西向13.6公里（南桃園路段）發生車禍，經調查是30餘歲吳姓男子駕駛自用小貨車行經事故地點時，疑似未注意車前狀態，撞擊前方營業大貨車，其中吳男腳部、腹部受傷，但意識清楚，由119送往部立桃園醫院診治，兩駕駛經酒測值均為0。
這起車禍導致小貨車車頭嚴重毀損變形，事故佔用外側、中線車道，導致車流回堵達6公里，但障礙已在晚間6時37分排除。
國道警六大隊呼籲，駕車時精神不濟打瞌睡或分心，為高速公路事故常見的肇事因素，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人養足精神再上路，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。
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