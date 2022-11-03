影／男酒後開車高速撞3汽機車電桿 網批車子當殺人武器

桃園市32歲陳姓男子今天清晨酒後開車，行經台一線平鎮區延平路一段，疑因不勝酒力，自撞路邊停放的3輛汽機車，再撞電桿，造成轎車扭曲變形，陳男左小腿骨折及多處擦挫傷，送醫急救無生命危險，命大，網友批評「太誇張」，把車子當武器在路上殺人？

平鎮警分局表示，陳姓男子（32歲）今天清晨酒後開車，由平鎮往中壢方向，行經台一線平鎮區延平路一段，疑似不勝酒力，轎車連續撞擊路邊停放的1輛轎車及2輛機車，造成3輛汽機車撞擊毀損嚴重，陳男轎車再自撞路邊電桿傾斜，陳男左小腿骨折、全身多處擦挫傷，119救護人員緊急送醫急救，幸無生命危險。

警方趕到現場處理，發現陳男沿途撞毀路邊停放3輛汽機車嚴重，延平路電桿也被撞傾斜，緊急通知台電人員到場修復，避免危險，警方根據陳男抽血，檢測酒精濃度高達1.13毫克，陳男須負擔撞毀汽機車賠償，警方隨後將陳男依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

市議員黃敬平服務處表示，民眾檢舉陳男酒後開車發生車禍，撞到路邊汽機車後，一度還跑去新勢公園躲藏，警方趕到將陳男逮捕到案，車禍撞壞電桿傾斜，造成延平路一段居民受影響停電，一旁新永和醫院啟動備用電源，黃敬平請台電盡速修復，至今天下午恢復電力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康