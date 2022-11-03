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獨／癡情男求復合遭拒 提油自焚多處燒燙傷送醫搶救

聯合報／ 記者陳弘逸林品君／高雄即時報導

高雄40歲黃姓男子為追回舊愛，今天下午提著裝有汽油的塑膠桶，到43歲謝姓前女友在楠梓區德民路上班的牙醫診所求復合；未料黃男遭拒後，便將汽油往身上澆，隨後點火自焚，黃全身燒燙傷，還波及謝女，兩人送醫後，暫無生命危險，詳細事故原因，目前警方正在釐清，將朝公共危險罪偵辦。

據了解，黃男與謝女疑為男女朋友，分手後，黃今天下午2時40分許，提著裝有汽油的塑膠桶，到謝楠梓區德民路上班的牙醫診所，求女方復合。

未料，雙方談判破裂，黃男遭拒後，便將汽油往身上澆，隨後點火自焚，由於當時店內並無其他看診病患，謝女也遭到波及；店內也竄出濃煙，目擊民眾見狀立刻通報警消。

消防獲報後派出18車35人前往搶救，黃男身體多處燒燙傷，意識清楚；黃女輕微燙傷，吸入濃煙嗆傷，兩人送醫後，暫無生命危險。

警方到場後，拉起封鎖線，診所也因此案暫停營業；附近住戶稱，當時有看到牙醫診所一樓竄出濃煙，隨後看到警消陸續到場，才聽聞是感情糾紛釀成自焚火警，此案警方將朝公共危險罪偵辦。

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高雄40歲黃姓男子為追回舊愛，求復合遭拒，便潑汽油自焚。記者林品君／攝影
高雄40歲黃姓男子為追回舊愛，求復合遭拒，便潑汽油自焚。記者林品君／攝影
高雄40歲黃姓男子為追回舊愛，求復合遭拒，便潑汽油自焚。記者陳弘逸／攝影
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高雄40歲黃姓男子為追回舊愛，求復合遭拒，便潑汽油自焚。記者陳弘逸／攝影
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