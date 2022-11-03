LINE群組約釣魚2男失聯 釣友急尋見車不見人擔心已落海

新北市警、消今天下午接獲報案，兩名男子前天到貢寮區西靈巖寺停車場附近海岸釣魚，昨天聯絡兩人一直聯絡不上，擔心發生意外。警消前往現場查看，發現其中一人的轎車，並在礁岩處找到冰桶，但未見兩人蹤影，已展開救援。

新北市警方今天下午2點12分接獲王姓男子報案，指他的朋友40多歲趙姓男子和30多歲吳姓男子，前天在LINE釣魚群組中表示，兩人1日相約到貢寮區海邊釣魚。他在昨天就無法聯繫上兩人，內心不安。

王男今天到東北角貢寮區海邊查看，下午在和美街西靈巖寺停車場找到趙男的轎車，但在附近海岸都看不到兩人，擔心可能發生意外。

瑞芳警分局和美派出所警員李鎔安到場了解後，通報消防局派員前來協助搜救，過了不久在附近礁岩找到一個藍色冰桶。