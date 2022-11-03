快訊

趙少康提「竹市換北市」 朱立倫曝「一前提」揭可能性

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE群組約釣魚2男失聯 釣友急尋見車不見人擔心已落海

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市警、消今天下午接獲報案，兩名男子前天到貢寮區西靈巖寺停車場附近海岸釣魚，昨天聯絡兩人一直聯絡不上，擔心發生意外。警消前往現場查看，發現其中一人的轎車，並在礁岩處找到冰桶，但未見兩人蹤影，已展開救援。

新北市警方今天下午2點12分接獲王姓男子報案，指他的朋友40多歲趙姓男子和30多歲吳姓男子，前天在LINE釣魚群組中表示，兩人1日相約到貢寮區海邊釣魚。他在昨天就無法聯繫上兩人，內心不安。

王男今天到東北角貢寮區海邊查看，下午在和美街西靈巖寺停車場找到趙男的轎車，但在附近海岸都看不到兩人，擔心可能發生意外。

瑞芳警分局和美派出所警員李鎔安到場了解後，通報消防局派員前來協助搜救，過了不久在附近礁岩找到一個藍色冰桶。

消防局和海巡單位隨後共出動32人、2艘搜救艇，在福隆、澳底及龍洞外海周遭海域及沿岸全力搜尋2名可能落海的釣客行蹤。

趙姓、吳姓男子相約前天到貢寮海岸釣魚後失聯，警消今天在海邊停車場發現趙男轎車，並在礁岩區找到冰桶，未見兩人蹤影，已展開救援。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓、吳姓男子相約前天到貢寮海岸釣魚後失聯，警消今天在海邊停車場發現趙男轎車，並在礁岩區找到冰桶，未見兩人蹤影，已展開救援。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓、吳姓男子相約前天到貢寮海岸釣魚後失聯，警消今天在海邊停車場發現趙男轎車，並在礁岩區找到冰桶，未見兩人蹤影，已展開救援。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓、吳姓男子相約前天到貢寮海岸釣魚後失聯，警消今天在海邊停車場發現趙男轎車，並在礁岩區找到冰桶，未見兩人蹤影，已展開救援。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓、吳姓男子相約前天到貢寮海岸釣魚後失聯，警消今天在海邊停車場發現趙男轎車，並在礁岩區找到冰桶，未見兩人蹤影，已展開救援。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓、吳姓男子相約前天到貢寮海岸釣魚後失聯，警消今天在海邊停車場發現趙男轎車，並在礁岩區找到冰桶，未見兩人蹤影，已展開救援。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓、吳姓男子相約前天到貢寮海岸釣魚後失聯，警消今天在海邊停車場發現趙男轎車，並在礁岩區（紅圈處）找到冰桶，未見兩人蹤影，已展開救援。記者邱瑞杰／翻攝
趙姓、吳姓男子相約前天到貢寮海岸釣魚後失聯，警消今天在海邊停車場發現趙男轎車，並在礁岩區（紅圈處）找到冰桶，未見兩人蹤影，已展開救援。記者邱瑞杰／翻攝

貢寮

延伸閱讀

NCC副座與鏡電視前董座互槓什麼？ 立委曝裴偉LINE截圖

溫泉季到來！票選台灣好湯高雄再加碼iPhone14

懷舊Pixel風太討喜 Burberry X Minecraft貼圖限時下載

18歲女新手上路開積架違規左轉 轎車被撞甩尾釀3傷

相關新聞

搶修鐵路震災路段 4人遭彈起鐵軌擊傷 台鐵局：將查明原因

台鐵又傳工安意外。東部鐵路因918地震受損，台鐵人員持續檢修，卻傳出台東工務段玉里道班4名技術人員今上午進行版式軌道調整...

高雄傳大樓墜樓意外 婦人高處墜下頭破血流送醫搶救

高市三民區建國二路一棟大樓今天下午傳出墜樓意外，一名婦人站在大樓高處，消防局獲報出動雲梯車和人車前往救援，但抵達時，婦人...

陸軍269旅士兵身體不適送醫不治 軍團：配合檢警調查

陸軍269旅一名呂姓士兵今天上午夜哨補休時，被發現身體不適，緊急送醫卻仍不治身亡。陸軍第六軍團對此深表哀痛與不捨，第一時...

抓到了！冒充議員助理想騙彰化苦情兄妹善款 警逮一無業男

彰化縣和美鎮今年9月有一對就讀國小兄妹，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，湧入愛心捐款，卻有不肖人士冒充縣...

台鐵人員檢修東部鐵路震損 4人被彈起鐵軌擊傷送醫

東部鐵路因918地震受損，台鐵人員持續檢修，台東工務段玉里道班4名技術人員今天上午在玉里鎮客城橋區域辦理版式軌道調整作業...

獨／癡情男求復合遭拒 提油自焚多處燒燙傷送醫搶救

高雄40歲黃姓男子為追回舊愛，今天下午提著裝有汽油的塑膠桶，到43歲謝姓前女友在楠梓區德民路上班的牙醫診所求復合；未料黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。