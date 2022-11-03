聽新聞
test
0:00 / 0:00
3官警服務40載 豐原警分局頒獎感謝付出
台中市豐原警分局昨開分局主管會報，會中頒發中市府現職服務40年以上資深公教人員獎座，由分局長劉安杰頒給翁子所副所長陳清國、豐原交通分隊小隊長洪國任、分局人事室巡佐陳淑娟，前兩位預計明年1月中旬退休，至今依舊堅守外勤崗位，日夜輪班，令人佩服。
豐原分局介紹，副所長陳清國於1981年5月初任警公職至今近42年，內外勤經驗豐富，預計明年1月中旬退休，但目前仍堅守外勤崗位，退休前5年擔任豐東、頂街、翁子派出所副所長一職，除為地方治安努力，更將40年來的從警經驗傳承交棒給後輩。
小隊長洪國任於1982年10月初任警公職，自2002年起擔任交通警察工作至今，在交通專業領域累積豐富經驗，遇到隊上同仁及民眾有疑問，能侃侃而談，提供指導及解決問題，讓事務處理更加融洽。
巡佐陳淑娟於1982年10月初任警公職，從事人事工作超過30年，將女性細心、耐心的特質充分運用在辦理同任各項福利工作中，更在今年榮獲市府頒發的績優人事獎項，實至名歸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言