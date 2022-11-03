3官警服務40載 豐原警分局頒獎感謝付出

台中市豐原警分局昨開分局主管會報，會中頒發中市府現職服務40年以上資深公教人員獎座，由分局長劉安杰頒給翁子所副所長陳清國、豐原交通分隊小隊長洪國任、分局人事室巡佐陳淑娟，前兩位預計明年1月中旬退休，至今依舊堅守外勤崗位，日夜輪班，令人佩服。

豐原分局介紹，副所長陳清國於1981年5月初任警公職至今近42年，內外勤經驗豐富，預計明年1月中旬退休，但目前仍堅守外勤崗位，退休前5年擔任豐東、頂街、翁子派出所副所長一職，除為地方治安努力，更將40年來的從警經驗傳承交棒給後輩。

小隊長洪國任於1982年10月初任警公職，自2002年起擔任交通警察工作至今，在交通專業領域累積豐富經驗，遇到隊上同仁及民眾有疑問，能侃侃而談，提供指導及解決問題，讓事務處理更加融洽。