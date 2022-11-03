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搶修鐵路震災路段 4人遭彈起鐵軌擊傷 台鐵局：將查明原因

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

台鐵又傳工安意外。東部鐵路因918地震受損，台鐵人員持續檢修，卻傳出台東工務段玉里道班4名技術人員今上午進行版式軌道調整作業時，遭彈起的鐵軌擊傷。台鐵局表示，受傷4人經醫院檢查及包紮治療後，均已出院休養，台鐵也將查明事故原因。

花蓮縣消防局今上午接獲報案，指客城橋區域鐵軌有台鐵人員被彈起鐵軌擊傷肋骨、腳踝等部分，共有4名傷者，到場評估23歲歐姓技術助理左腳受傷，可能有內出血，較嚴重，另3人都是輕傷，陳姓技術助理2小腿撕裂傷，謝姓臨時人員兩腿膝蓋受傷，呂姓臨時人員腳踝受傷。

台鐵局表示，今天上午9時許，台鐵局玉里道班同仁於「樂樂溪橋調整因受地震災損之版式軌道鋼軌」，因作業不慎，4位同仁受傷送院，經醫院檢查及包紮治療後，均已出院休養。

台鐵局說，將查明事故發生原因，加以改進，避免相同事件再次發生。

台鐵人員今天在花蓮玉里鎮客城鐵橋區域附近檢修鐵道時，被彈起的鐵軌擊傷，4人送醫。記者王燕華／翻攝
台鐵人員今天在花蓮玉里鎮客城鐵橋區域附近檢修鐵道時，被彈起的鐵軌擊傷，4人送醫。記者王燕華／翻攝

台鐵 地震

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