苗栗113反家暴宣導活動 竹南警分局前熱鬧登場
苗栗縣國際蘭馨交流協會今天上午結合社區、廣場舞團體、幼兒園小朋友至竹南警察分局集合，舉辦「113終止家庭暴力暨制止人口販賣宣導」活動，並由會長張鳳英帶領，與警方共同在竹南市區遊街宣導。
上午9點30分左右，宣導活動在竹南警察分局前熱鬧登場，內容豐富多元，除結合精彩的舞蹈表演外，幼兒園小朋友也賣力高呼「113反家暴」等口號。
竹南警分局為響應活動，也由副分局長蔡泓志帶領員警一同參與，進行婦幼、交通、預防犯罪等宣導，同時讓鄉親及小朋友們更加了解警察工作辛勞，以民眾安全為優先考量，維護社會秩序，並協助遊行隊伍沿路交通管制，活動進行順暢且圓滿。
竹南警方呼籲，如得知有涉及家庭暴力、老人保護、身心障礙者保護、兒童少年保護及性侵害、性騷擾等事件，可撥打113保護專線或110報案電話，能讓公權力即時提供相關保護資源。
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