她詐騙電話狂響 警接過手機嗆「省省吧不要再打了」

高雄49歲曾姓女子日前到鞋店購物後，事後又接到詐騙集團佯裝店家來電，指店員操作不慎，要求她到超商依指示匯款。曾女不疑有他提款6萬，匯出3萬元，民眾察覺有異報警，起初她不耐煩向警表示不需要協助；員警隨後霸氣接起電話，向電話詐騙集團怒嗆「省省吧，不要再打了」，經勸阻才讓她打消念頭，保住剩餘存款。

楠梓警右昌派出所11月1日傍晚6時許，接獲民眾報案稱，街超商疑有民眾遭詐騙。警方獲報，抵達超商，見到曾女神色慌張講著手機在提款機前排隊；員警上前詢問，她不耐煩拒絕警方介入，並表示僅因帳務問題和郵局通話。

由於曾女提領的6萬元，已有3萬元依指示透過超商存款機存入指定戶頭，正當要把剩餘的現金存入時，員警在旁聽聞，立刻判斷是詐騙，一把拿起曾女手機向詐騙集團怒嗆「我是派出所警察，省省吧，不要再打了」，電話掛斷後，警方苦口婆心解釋，才讓她驚覺遭到詐騙，後續也配合派出所報案。