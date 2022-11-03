聽新聞
test
0:00 / 0:00
她詐騙電話狂響 警接過手機嗆「省省吧不要再打了」
高雄49歲曾姓女子日前到鞋店購物後，事後又接到詐騙集團佯裝店家來電，指店員操作不慎，要求她到超商依指示匯款。曾女不疑有他提款6萬，匯出3萬元，民眾察覺有異報警，起初她不耐煩向警表示不需要協助；員警隨後霸氣接起電話，向電話詐騙集團怒嗆「省省吧，不要再打了」，經勸阻才讓她打消念頭，保住剩餘存款。
楠梓警右昌派出所11月1日傍晚6時許，接獲民眾報案稱，街超商疑有民眾遭詐騙。警方獲報，抵達超商，見到曾女神色慌張講著手機在提款機前排隊；員警上前詢問，她不耐煩拒絕警方介入，並表示僅因帳務問題和郵局通話。
由於曾女提領的6萬元，已有3萬元依指示透過超商存款機存入指定戶頭，正當要把剩餘的現金存入時，員警在旁聽聞，立刻判斷是詐騙，一把拿起曾女手機向詐騙集團怒嗆「我是派出所警察，省省吧，不要再打了」，電話掛斷後，警方苦口婆心解釋，才讓她驚覺遭到詐騙，後續也配合派出所報案。
事後，曾女感謝熱心民眾及員警的協助，才保住自己的存款，沒有完全落入詐騙集團手中；警方呼籲，銀行、郵局等金融機構人員不會以電話要求民眾操作ATM，接到開頭+886的來電，即可能為詐騙電話，若接獲可疑來電，務必冷靜求證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言