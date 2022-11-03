快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

柯文哲一句「坐一望二」 恐讓黃珊珊陷入棄保危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她詐騙電話狂響 警接過手機嗆「省省吧不要再打了」

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄49歲曾姓女子日前到鞋店購物後，事後又接到詐騙集團佯裝店家來電，指店員操作不慎，要求她到超商依指示匯款。曾女不疑有他提款6萬，匯出3萬元，民眾察覺有異報警，起初她不耐煩向警表示不需要協助；員警隨後霸氣接起電話，向電話詐騙集團怒嗆「省省吧，不要再打了」，經勸阻才讓她打消念頭，保住剩餘存款。

楠梓警右昌派出所11月1日傍晚6時許，接獲民眾報案稱，街超商疑有民眾遭詐騙。警方獲報，抵達超商，見到曾女神色慌張講著手機在提款機前排隊；員警上前詢問，她不耐煩拒絕警方介入，並表示僅因帳務問題和郵局通話。

由於曾女提領的6萬元，已有3萬元依指示透過超商存款機存入指定戶頭，正當要把剩餘的現金存入時，員警在旁聽聞，立刻判斷是詐騙，一把拿起曾女手機向詐騙集團怒嗆「我是派出所警察，省省吧，不要再打了」，電話掛斷後，警方苦口婆心解釋，才讓她驚覺遭到詐騙，後續也配合派出所報案。

事後，曾女感謝熱心民眾及員警的協助，才保住自己的存款，沒有完全落入詐騙集團手中；警方呼籲，銀行、郵局等金融機構人員不會以電話要求民眾操作ATM，接到開頭+886的來電，即可能為詐騙電話，若接獲可疑來電，務必冷靜求證。

曾姓女子日前到鞋店購物，接到詐騙集團來電，員警霸氣接起電話怒嗆「省省吧，不要再打了！」，才幫曾女保住存款。記者林品君／翻攝
曾姓女子日前到鞋店購物，接到詐騙集團來電，員警霸氣接起電話怒嗆「省省吧，不要再打了！」，才幫曾女保住存款。記者林品君／翻攝

詐騙集團 超商 郵局

延伸閱讀

台南男豢養9年愛犬及現金遭竊急報案 一查竊賊是前女友

一個月內4度阻詐246萬 和她三個身分有關「與人為善」

杭州女意外找回15年前存摺 看到「驚人數字」嘆：有錢就要花

獨／星途載浮載沉24年 男星查存款驚「隱藏版富豪」

相關新聞

搶修鐵路震災路段 4人遭彈起鐵軌擊傷 台鐵局：將查明原因

台鐵又傳工安意外。東部鐵路因918地震受損，台鐵人員持續檢修，卻傳出台東工務段玉里道班4名技術人員今上午進行版式軌道調整...

高雄傳大樓墜樓意外 婦人高處墜下頭破血流送醫搶救

高市三民區建國二路一棟大樓今天下午傳出墜樓意外，一名婦人站在大樓高處，消防局獲報出動雲梯車和人車前往救援，但抵達時，婦人...

陸軍269旅士兵身體不適送醫不治 軍團：配合檢警調查

陸軍269旅一名呂姓士兵今天上午夜哨補休時，被發現身體不適，緊急送醫卻仍不治身亡。陸軍第六軍團對此深表哀痛與不捨，第一時...

抓到了！冒充議員助理想騙彰化苦情兄妹善款 警逮一無業男

彰化縣和美鎮今年9月有一對就讀國小兄妹，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，湧入愛心捐款，卻有不肖人士冒充縣...

台鐵人員檢修東部鐵路震損 4人被彈起鐵軌擊傷送醫

東部鐵路因918地震受損，台鐵人員持續檢修，台東工務段玉里道班4名技術人員今天上午在玉里鎮客城橋區域辦理版式軌道調整作業...

3官警服務40載 豐原警分局頒獎感謝付出

台中市豐原警分局昨開分局主管會報，會中頒發中市府現職服務40年以上資深公教人員獎座，由分局長劉安杰頒給翁子所副所長陳清國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。