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抓到了！冒充議員助理想騙彰化苦情兄妹善款 警逮一無業男

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化9月有一對苦情小兄妹的善款湧入，網路卻出現以彰化縣議員賴清美助理名義的捐款帳號。圖／賴清美提供
彰化9月有一對苦情小兄妹的善款湧入，網路卻出現以彰化縣議員賴清美助理名義的捐款帳號。圖／賴清美提供
彰化縣和美鎮今年9月有一對就讀國小兄妹，因家中沒繳水電費被斷電、斷水，10多天沒有洗澡，湧入愛心捐款，卻有不肖人士冒充縣議員賴清美助理名義，提供捐款帳號疑似想騙取善款，賴清美氣得著向和美警分局報案，警方追查，近日循線逮到一名無業、30多歲胡姓男子，幸好無人受騙，訊後依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方指出，涉嫌詐騙的男子透過社群平台Instagram，以年輕女子的大頭照設立帳號，再假冒議員助理名義進行詐騙，分局受理報案後，在台中市將男子逮捕到案。

賴清美說，當初小兄妹處境受到許多人關注，湧入捐款，後來彰縣府關閉愛心帳戶後，網路出現以她助理名義的捐款帳戶，宣稱「我是賴清美助理，因為帳號有問題所以請捐到xxxxxx」，看到有人詢問才知道，急得趕緊報案，賴清美感謝警方努力，找出嫌犯，得知嫌犯是男性，她也傻眼。

捐款 議員

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