澎湖201縣道鐵線社區路口車禍 騎士彈飛送醫不治

澎湖201縣道馬公「鐵線大牛」前岔路口，昨天傍晚發生死亡車禍，22歲張姓騎士行經路口時與由鐵線社區駛出的貨車發生碰撞，騎士彈飛撞上對向自小客車，經送醫宣告不治，自小客與貨車駕駛均無酒駕，確切肇事原因警方調查中。

馬公分局發布訊息指出，這起車禍發生在昨天下午近6時許，一輛由張男所騎乘的機車，由馬公往鎖港方向行駛，行經馬公鐵線里大牛意象前岔路口時，恰遇由邱姓男子駕駛自小貨車由南向北行駛，欲轉入鐵線社區時，閃避不及發生碰撞，張男彈飛，頭部撞及對向車道由蔡姓男子駕駛的自小客車，導致頭部重創傷重，經澎湖消防局送三總澎湖分院急救，宣告不治。

警方調查，這起車禍，自小貨車與自小客車2名駕駛，酒測值為零，張姓騎士委由醫院抽血檢驗，肇事原因警方調查中。

另外，澎湖205縣道海軍基地前岔路口，昨天下午也傳出一部營業大貨車，疑似在彎道失控，遭強風吹翻，所幸貨車駕駛無礙，警方籲請民眾駕車，在風大、瞬間強側風或路口時，務必減速慢行。