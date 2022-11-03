影／敲夾娃娃店換幣機 偷近4千元零錢 警追百公尺逮人
50歲董姓慣竊，10月31日騎車經過新北市樹林區一家夾娃娃機店，他見店內無人，進入敲開換幣機鎖頭，偷走機台內近4千元零錢後逃逸。警方巡經見董男鬼祟，尾後在東街攔下，董男心虛棄車逃跑，警追1百公尺逮人，帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據調查，董姓男子（50歲）目前無業的他，是一名慣竊。10月31日下午3時許，董男騎車隨機找尋犯案目標，途中他騎經新北市樹林區太平路，發現一家夾娃娃機店沒人，他先左右張望，確定沒人過來，旋即潛入店內，敲開換幣機鎖頭，偷走機台內3860元零錢後逃逸。
10分鐘後，警方巡經東豐街，見董男機車腳踏墊放著一只黑色行李袋、形跡鬼祟趨前攔下，董男一時心虛棄車、持袋逃跑，過程中還將行李袋丟棄，雙方尾追100公尺將人逮捕，並在其黑色行李袋內發現犯案用工具及3860元零錢，一併帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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