影／敲夾娃娃店換幣機 偷近4千元零錢 警追百公尺逮人

50歲董姓慣竊，10月31日騎車經過新北市樹林區一家夾娃娃機店，他見店內無人，進入敲開換幣機鎖頭，偷走機台內近4千元零錢後逃逸。警方巡經見董男鬼祟，尾後在東街攔下，董男心虛棄車逃跑，警追1百公尺逮人，帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據調查，董姓男子（50歲）目前無業的他，是一名慣竊。10月31日下午3時許，董男騎車隨機找尋犯案目標，途中他騎經新北市樹林區太平路，發現一家夾娃娃機店沒人，他先左右張望，確定沒人過來，旋即潛入店內，敲開換幣機鎖頭，偷走機台內3860元零錢後逃逸。