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三重警暴打民眾報告出爐 警政署：黃男沒主動說認錯人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

新北市日前發生男子遭誤認為通緝犯，進而與員警發生暴力衝突，時代力量立委王婉諭今天表示，警政署終於在昨天提出調查報告，然而內容不斷在強調「黃姓男子不願告知姓名、沒有主動說是認錯人」。圖／王婉諭辦公室提供
新北市日前發生男子遭誤認為通緝犯，進而與員警發生暴力衝突，時代力量立委王婉諭今天表示，警政署終於在昨天提出調查報告，然而內容不斷在強調「黃姓男子不願告知姓名、沒有主動說是認錯人」。圖／王婉諭辦公室提供
新北市日前發生男子遭誤認為通緝犯，進而與員警發生暴力衝突，時代力量立委王婉諭今天表示，警政署終於在昨天提出調查報告，然而內容不斷在強調「黃姓男子不願告知姓名、沒有主動說是認錯人」，針對警方在壓制後繼續打人、拉扯手銬、罵三字經、偷捏下體等行為卻是隻字未提。

新北市一名黃姓男子在今年9月遭誤認為通緝犯，造成與三重分局2名員警引發推擠受傷，黃姓男子提告警員涉及傷害、妨害自由罪嫌，三重分局也對同仁錯認通緝犯一事致歉，將依法受理調查函送檢方偵辦。

王婉諭中午在臉書表示，有關三重黃姓男子9月底遭到警方誤認為通緝犯並暴打一頓，她在上個月要求警政署提出調查報告，終於在昨天出爐，沒想到等了這麼久的調查報告，內容卻是讓人十分傻眼。

王婉諭指出，警政署在調查報告中不斷強調「黃姓男子不願告知姓名、沒有主動說是認錯人」，然而針對警方在壓制後繼續打人、拉扯手銬、罵三字經、偷捏下體等行為卻是避重就輕，隻字未提，這樣的調查報告讓人完全感受不到警方檢討、改革的態度。

王婉諭說明，事發後黃先生與兒子為了自保，蒐集許多錄音檔與影像，從先前公開的畫面，很明顯就可以聽見黃先生在遭到壓制之後，不停大喊「認錯人了」、「我就住在旁邊」、「我叫黃ＸＸ」，甚至還很無奈地問警方「為什麼要打我」，要求警方不要再打他。

王婉諭批評，黃先生不僅沒有調查報告中「不願告知姓名跟出示證件」的情形，2名便衣員警也不該在壓制及上銬後繼續毆打黃先生。

王婉諭表示，調查報告中也明確提到，黃先生遭到上銬之後，厚德派出所員警到現場就說，「黃先生應該不是李姓通緝犯」，翁姓員警當下甚至還有拿出黃先生身上的證件簡單查看，卻還是將傷痕累累、打著赤腳的黃先生上銬帶回派出所。

王婉諭說，她真的忍不住要問，在當事人不停喊冤，警方也拿證件出來看的情況下，究竟還有什麼理由，要將黃先生當成犯人，上銬帶回派出所。

王婉諭還指出，更誇張的是，事後2名員警不僅沒有親自向黃先生道歉，還對黃先生提告，就連調解當天，也只是試圖把這一切的經過，大事化小小事化無，甚至跟他們說「誤會一場，賠償10萬元」。

王婉諭質疑，人民對警察的信任，難道可以用10萬元買回來，黃先生精神上的創傷，難道可以用一句道歉跟10萬元就簡單撫平。

王婉諭說明，整份調查報告最後只有針對2名便衣員警「未依《職權行使法》第4條規定進行盤查，且未在第一時間確認黃先生身份」的部分承認有疏失，並且將2名員警各記大過1次。

王婉諭表示，她要告訴警政署及新北市政府，包庇少數違法員警的過失行為，只會加深警民之間的誤解與不信任，更無助於維繫警察聲譽，相關單位應該徹底釐清事情經過，給予應有的懲處。

王婉諭 通緝

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