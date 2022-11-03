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影／女騎士被垂落電線勾倒驚險 沙鹿公所將協助傷者請求國賠
台中市沙鹿區發生驚險意外，女騎士雨天晚上騎車經過路口，脖子勾到號誌桿垂落的電線，女騎士人車摔倒受傷，台中市府表示，今天已由沙鹿區長廖財崇和業務主管代表盧秀燕市長慰問騎士，後續會協助傷者請求國賠事宜。
女騎士的朋友在臉書PO文和照片說，當時如果女騎士當時騎快點，「是否頭就被割斷了」；清水警分局調查，上月31分晚上9點，中市沙鹿區台灣大道七段與光華路口，23歲蔡姓女子騎機車，沿台灣大道七段慢車道東往西方向行駛，至光華路口要右轉時，她勾到由號誌桿上垂落之線纜而摔倒，手腳擦傷。
沙鹿區公所今天表示，據警方說明，女騎士騎車被路旁纜線勾住受傷，隨即報警並由救護車送往醫院診治；11月1日下午5點多，公所接獲清水分局沙鹿分駐所通報路邊纜線垂落，立即派員前往現場勘查，昨天傍晚也與受傷民眾聯繫後，沙鹿區長廖財崇、業務主管今天上午9點，代表盧秀燕市長到騎士家中慰問，後續也會協助傷者進行國賠請求事宜。
沙鹿區公所指出，案發當晚下雨視線不良，且據家屬提供的行車影像及雙方會談情形，女騎士行經案發地點時，前方有一輛貨車經過，蔡姓騎士即被勾住安全帽摔倒，導致手腕、腳踝等擦挫傷，初步研判可能為貨車勾落纜線導致事故發生；公所先前已要求各有線電視業者巡檢剪除廢線，今天將再次要求業者全面巡檢，公所也會全面巡查，避免意外發生。
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