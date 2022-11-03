轄區全台最遼闊 高雄鼓山分局今啟用

高雄市警局鼓山分局今完工啟用。記者張議晨/攝影 高雄鼓山警分局2019年9月原址重建，歷經2年10個月完工，今舉辦落成典禮，高雄市副市長林欽榮形容新分局是高雄市公共工程的標竿建物之一，除了鼓山外，新鳳山警分局也將於今年底完工啟用，並同時展開岡山警分局重建工程，讓員警有更完好的辦公空間。

鼓山警分局不只管鼓山、旗津，連南海的東沙、太平島都是勤區範圍，堪稱全台轄區「最遼闊」分局。分局舊有建物，在日治時期為「高雄州廳」舊址，原為地上2樓、地下1樓建築，並於1979年增建3樓，已有43年歷史。

因鼓山區人口增長迅速，2019年9月起展開重建工程，由於是原址重建，目前分局暫時搬遷至舊中山國小辦公，歷經2年10個月施工，近期完工。

鼓山新分局建設經費有85%來自中央，大樓外觀以藍色為基底、以警鴿的翅膀造型，代表「海洋城市、展翅高飛」的意象，結合屋頂綠化、深陽台立體綠化、屋頂太陽光電設計等「高雄厝」理念，除有完整辦公空間、訓練健身環境，還符合節能減廢、智能化等方向，提升員警士氣。

今鼓山分局舉辦落成典禮，代表市長陳其邁出席的林欽榮，給予鼓山大力肯定，他說，警方今年治安方面交出亮眼成績，不僅槍擊案件數6都最低，青少年暴力犯罪連續9個月掛零，除了鼓山外，鳳山新分局也將於今年底完工，岡山分局也即將展開招標作業，讓員警有更完好的辦公空間。