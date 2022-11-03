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台鐵人員檢修東部鐵路震損 4人被彈起鐵軌擊傷送醫
東部鐵路因918地震受損，台鐵人員持續檢修，台東工務段玉里道班4名技術人員今天上午在玉里鎮客城橋區域辦理版式軌道調整作業，鬆開鐵軌扣夾時，被彈起的鐵軌擊傷，歐姓技術助理左腳受傷、可能有內出血較嚴重，另3人腿部輕傷，由消防人員送醫。
花蓮縣消防局今天上午9時15分接獲報案，指客城橋區域鐵軌有台鐵人員被彈起鐵軌擊傷肋骨、腳踝等部分，共有4名傷者，立即趕到現場，評估23歲歐姓技術助理左腳受傷，可能有內出血，較嚴重，另3人都是輕傷，陳姓技術助理2小腿撕裂傷，謝姓臨時人員兩腿膝蓋受傷，呂姓臨時人員腳踝受傷。
因事故現場無法開車進入，消防人員使用台鐵工作推車將患者送到路面，將轉送玉里榮民醫院及玉里慈濟醫院救治。
台鐵人員表示，受傷的4人為台東工務段玉里道班人員，今天上午在台東線K85＋750處辦理版式軌道調整作業，檢修並強固鐵軌與路枕安全性。當時現場人員鬆開鐵軌扣夾，因為有彈力，4人被彈性的鐵軌擊傷。目前已經通報各道班系統，提醒人員作業時務必要注意安全。
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