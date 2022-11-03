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金門大橋通車預防橋上事故 縣府深夜封橋進行災害演練

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門大橋昨深夜封橋辧理「金門大橋災害搶救演練」，過程逼真緊湊。圖／金門縣消防局提供
金門大橋昨深夜封橋辧理「金門大橋災害搶救演練」，過程逼真緊湊。圖／金門縣消防局提供
金門大橋10月30日通車，為加強金門大橋災害搶救能量，縣府昨天深夜10時至今天午夜0時封橋辧理「金門大橋災害搶救演練」，演練過程緊湊逼真，總計動員90人參與。實地驗證封橋、橋上災害交通管制、人命救助、火災搶救等，民眾說，大橋是單線道，若發生事故，恐怕會很難處理，有演練，屆時事故處理可能會順暢一些。

這場演練，設想2部自用小客車於橋上發生事故，起火燃燒並有民眾受傷及落海失蹤，演練封、解大橋交管、火災排除、海上搜尋及傷員救護等應變作為，演練過程中，包括消防局長呂英華與觀光處長丁健剛也到場參與，並就演練相關問題交換意見。

縣府表示，金門大橋10月30日正式通車，橋體跨越金烈水道連接烈嶼鄉（小金門）與大金門，路線長度約5.4公里，通車後首要面臨課題即為橋上交通事故處理，可能發生單一車輛自撞或多數車輛碰撞，造成人員受困待救或起火燃燒。縣府規畫通車後演練，一來避免影響大橋整體建造進度，二來通車後演練可呈現最真實情境，以務實態度檢討各項操作程序合理性及完整性。

呂英華表示，橋上災害為金門新型態之災害，過去並無實際經驗，針對橋上事故情境，重點為相關單位橫向通報、觀光處封橋及警察局交通管制立即啟動；保護行人車輛安全，營造安全救災空間，為特殊公路橋梁整體救災成敗之關鍵。消防局規畫雙向優勢派遣，同時由烈嶼端及大金門端派遣救災人員及車輛，以確保救災量能足夠。

此外，消防局執行烈嶼地區緊急救護案件，將會依據患者傷情評估需送往之醫院，也請民眾配合消防救護人員之判斷儘速送醫就治。若評估需送往部立金門醫院，消防局也完成規畫烈嶼地區送醫路線，並由烈嶼分隊實際試行演練，確保救護勤務執行順遂。

呂英華說，金門大橋通車迎來大小金門交通及生活便利，歡喜之餘仍需多加注意交通安全，此次演練使各單位熟悉交通事故應變作業流程，確保事故發生時應變協調整合流暢，以提升救災應變能量及處置效率，並累積經驗作為未來橋上事故之救災參考。

金門大橋10月30日通車，昨深夜封橋辧理「金門大橋災害搶救演練」，參與人員合影。圖／金門縣消防局提供
金門大橋10月30日通車，昨深夜封橋辧理「金門大橋災害搶救演練」，參與人員合影。圖／金門縣消防局提供
金門大橋昨晚進行災害搶救演練，過程逼真緊湊，參與人員相當辛苦。圖／金門縣消防局提供
金門大橋昨晚進行災害搶救演練，過程逼真緊湊，參與人員相當辛苦。圖／金門縣消防局提供
金門大橋昨晚進行災害搶救演練，過程逼真緊湊，針對救護方面，也有加強演訓。圖／金門縣消防局提供
金門大橋昨晚進行災害搶救演練，過程逼真緊湊，針對救護方面，也有加強演訓。圖／金門縣消防局提供

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