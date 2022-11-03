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台南男豢養9年愛犬及現金遭竊急報案 一查竊賊是前女友

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

在警方協助下，許男尋回豢養9年的貴賓愛犬，歡喜至台南市警二分局海安派出所道謝。圖／讀者提供
在警方協助下，許男尋回豢養9年的貴賓愛犬，歡喜至台南市警二分局海安派出所道謝。圖／讀者提供
台南許姓男子上月25日工作後返家時，發現豢養9年多的貴賓愛犬及夾克口袋內2萬元不翼而飛，急忙向警方報案，經調閱周邊監視器後，發現兩名女子騎乘機車出入巷道，且離開時腳踏板上還看到毛小孩，經指認為翁姓前女友，事後雖歸還愛犬，辯稱帶狗看獸醫，被依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，39歲許男及34歲翁女原為男女朋友，分手後翁女疑因思念共同豢養的貴賓愛犬，竟趁許工作未在家之際，持之前未歸還的鑰匙逕自跑進其住處，將黑白相間的可愛貴賓犬及前男友放在夾克口袋內的2萬元現金拿走。

許工作返家後發現，愛犬及現金遭竊急忙台南市警二分局海安派出所報案。警員黃游成受理後，趕至案發處所勘察，並調閱周邊商家民宅監視器逐一比對，發現案發當日下午2時30分許有兩名女子騎乘機車出入巷道，且離開時機車前方踏板還看到有1隻毛小孩的影像。

經請許前來指認，發現為翁女偕同女性友人共乘機車前來男友住處，且未經同意即擅將貴賓狗載走。翁女事後得知員警已掌握其身分，急忙將貴賓愛犬歸還許，並於昨天下午立即至派出所到案說明。

翁女表示，用鑰匙開門將貴賓狗帶去看獸醫，並否認竊取許房內夾克的2萬元現金。然而，許指證歷歷，警方依涉竊盜罪嫌將她函送法辦。

經警方調閱周邊監視器後，發現兩名女子騎乘機車出入巷道，且離開時腳踏板上還看到毛小孩，經許男指認是翁姓前女友。圖／讀者提供
經警方調閱周邊監視器後，發現兩名女子騎乘機車出入巷道，且離開時腳踏板上還看到毛小孩，經許男指認是翁姓前女友。圖／讀者提供

貴賓 監視器

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