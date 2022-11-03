一個月內4度阻詐246萬 和她三個身分有關「與人為善」

台中市大甲警分局今年與轄區41家金融機構組成堅強「打詐大甲隊」防詐聯盟，今年10月已阻詐成功12件，大甲廟口郵局更6度阻詐成功，該郵局志工蔡淑娟一個月內4度阻詐246萬，更是阻詐高手，她是警察和郵局志工也是警眷 。

大甲警分局大甲派出所，日前接獲中華郵政大甲廟口郵局分行志工蔡淑娟（大甲派出所志工）通報，指稱有民眾疑遭詐騙，警員簡民憲獲報馳赴到場瞭解後，王姓女子當天接獲不明來電指稱，她郵局帳戶要被凍結，若要解除須趕緊匯款6萬元，才能化解帳號凍結，王女聽信詐騙集團指示，拿著電話到郵局要匯款至對方所指定帳戶，所幸在熱心的志工及員警的勸說下，才驚覺遭到詐騙打消念頭匯款，保住辛苦積蓄。

蔡淑娟表示，因為正義感的使命，雞婆的心態，她憑著自己參加多年預防犯罪宣導的經驗，在郵局擔任志工替民眾服務填寫匯款單時，若查覺到民眾「神情緊張，對於資金用途陳述不一」、「被害人不時察看手機或手機常保持長時間通話」，都會主動關懷慰問，再藉機判斷是否為詐騙案，希望能透過綿薄之力替民眾保住辛苦賺來的血汗錢，不讓詐騙集團輕易得手。