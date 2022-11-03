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一個月內4度阻詐246萬 和她三個身分有關「與人為善」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局今年與轄區41家金融機構組成堅強「打詐大甲隊」防詐聯盟，今年10月已阻詐成功12件，大甲廟口郵局更6度阻詐成功，該郵局志工蔡淑娟一個月內4度阻詐246萬，更是阻詐高手，她是警察和郵局志工也是警眷  。

大甲警分局大甲派出所，日前接獲中華郵政大甲廟口郵局分行志工蔡淑娟（大甲派出所志工）通報，指稱有民眾疑遭詐騙，警員簡民憲獲報馳赴到場瞭解後，王姓女子當天接獲不明來電指稱，她郵局帳戶要被凍結，若要解除須趕緊匯款6萬元，才能化解帳號凍結，王女聽信詐騙集團指示，拿著電話到郵局要匯款至對方所指定帳戶，所幸在熱心的志工及員警的勸說下，才驚覺遭到詐騙打消念頭匯款，保住辛苦積蓄。

蔡淑娟表示，因為正義感的使命，雞婆的心態，她憑著自己參加多年預防犯罪宣導的經驗，在郵局擔任志工替民眾服務填寫匯款單時，若查覺到民眾「神情緊張，對於資金用途陳述不一」、「被害人不時察看手機或手機常保持長時間通話」，都會主動關懷慰問，再藉機判斷是否為詐騙案，希望能透過綿薄之力替民眾保住辛苦賺來的血汗錢，不讓詐騙集團輕易得手。

大甲警分局長吳燕山昨天帶禮品及感謝狀拜訪相關金融機構阻詐有功的銀行經理、行員及志工致謝，感謝行員機警通報，讓員警第一時間到場處理，避免民眾受騙上當，昨天邀請郵局志工蔡淑娟同時是警察志工到分局接受表揚，這是她從今年10月至今第4度阻詐成功，守住民眾苛包達246萬，也是一個月內一次獲得大甲警分局4面特有的感謝狀。

中華郵政大甲廟口郵局分行志工蔡淑娟（右）阻詐多次，大甲警分局分局長吳燕山頒獎感謝。圖／警方提供
中華郵政大甲廟口郵局分行志工蔡淑娟（右）阻詐多次，大甲警分局分局長吳燕山頒獎感謝。圖／警方提供

郵局 詐騙集團 警察

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