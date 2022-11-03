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影／疑講話太嗆…板橋餐酒館前濺血 男子負傷報警求助

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市洪姓男子昨晚在板橋區英士路一間餐酒館與徐姓男子及林姓男子發生口角爭埶，遭林男徒手毆打，徐男涉嫌持小刀割傷洪男左大腿，洪男受傷後跑至附近派出所求助，警方叫救護車送醫後，無生命危險。警詢後將徐男及林男二人今天依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

18歲洪姓男子昨晚與朋友在板橋區英士路一間餐酒館聚餐，疑講話太大聲，與隔壁桌也熟識的徐姓男子（28歲）及林姓男子（25歲）發生口角爭埶，三人從店內吵到店外，林男不爽洪男講話太嗆，出手揮拳毆打，徐男涉嫌持小刀傷洪男左大腿外側，傷口大約2公分，當場濺血。

洪男負傷跑至附近的新海派出所求助，警方立即聯繫119救護人員，將傷者送至新北市立聯合醫院板橋院區救治，共縫了3針，包紮後回到派出所提告傷害。

警方隨後前往英士路餐酒館，找到涉嫌持刀傷人的徐男，林男經警方連繫後也主動至派出所說明，2人坦承與洪男發生口角糾紛，矢口否認持刀劃傷洪男，雙方都沒有喝酒，因洪男指證歷歷，警詢後將徐男等2人依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市洪姓男子昨晚在板橋區英士路一間餐酒館與徐姓男子及林姓男子發生口角爭埶，遭林男徒手毆打，徐男涉嫌持小刀割傷洪男左大腿。記者王長鼎／翻攝
新北市洪姓男子昨晚在板橋區英士路一間餐酒館與徐姓男子及林姓男子發生口角爭埶，遭林男徒手毆打，徐男涉嫌持小刀割傷洪男左大腿。記者王長鼎／翻攝
新北市洪姓男子昨晚在板橋區英士路一間餐酒館與徐姓男子及林姓男子發生口角爭埶，遭林男徒手毆打，徐男涉嫌持小刀割傷洪男左大腿。記者王長鼎／翻攝
新北市洪姓男子昨晚在板橋區英士路一間餐酒館與徐姓男子及林姓男子發生口角爭埶，遭林男徒手毆打，徐男涉嫌持小刀割傷洪男左大腿。記者王長鼎／翻攝

傷害罪 救護車

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