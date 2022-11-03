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貨輪12名船員落海失蹤第4天！海空持續搜尋 情況不樂觀

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，10月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員有5人獲救，海空持續搜救12名船員中貨輪12名船員落海失蹤已4天，海空今天持續搜尋，有搜救人員說，船員如果都落海，情況就不樂觀，因為在海上失溫一到二小時就很危險。

國搜中心今天早上6點起，由空勤總隊及國防部搜救機計6架次接續起飛前往搜救；海巡署今天持續調派台北艦、金門艦及屏東艦3艘大型船艦前往搜索，將視天候等狀況，機動加派100噸級巡防艇與無人機支援海面與岸際搜索勤務。

巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員有5人獲救，海空持續搜救12名船員中，獲救的5名船員昨天已抵達台中港，將協助追查船難原因和提供搜救另12名船員線索。

獲救5名印尼籍船員說，海上狂風巨浪漂流，他們想起海上漂流情形有恍如隔世，憑著求生意志熬過來，幸好被行經的長榮海運長源號貨櫃輪駛近投擲救生筏救起送到台中港，他們祈禱另12名船員夥伴能平安，昨天有船員打電話向家人報平安，激動落淚。

巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員搭救生艇逃生，5人被長榮海運貨櫃輪救起，另外12人下落不明，海巡署派大型艦和空勤總隊派直升機連日搜尋未發現，海巡署昨天再增派一艘大型艦加入搜救行列，研判12人應往西南方向海域漂流。

巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員有5人獲救，12人失蹤至今，海空今天持續搜救。圖／空勤總隊提供
巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員有5人獲救，12人失蹤至今，海空今天持續搜救。圖／空勤總隊提供
巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員有5人獲救，12人失蹤至今，海空今天持續搜救。圖／海巡署提供
巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船，上月31日下午在彰化外海主機故障棄船沉沒，船上17名印尼籍船員有5人獲救，12人失蹤至今，海空今天持續搜救。圖／海巡署提供

巴拿馬 海巡署 印尼

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