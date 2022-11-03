朴子溪防汛道路3車碰撞車禍1死1傷 防汛道快捷風險高

朴子溪防汛道路3車碰撞車禍1死1傷，警方調查，疑天色昏暗視線不清釀車禍。圖／讀者提供 嘉義縣朴子市朴子溪防汛道路，昨天傍晚1名44歲男子騎機車，與75歲騎單車老婦發生撞擊，後方有輛轎車車再次撞擊，消防救護人員將男子及老婦送醫，男子傷重不治；至於車禍原因，警方調查，疑天色昏暗視線不清釀車禍。

警方說，昨天傍晚5點53分，男子騎機車，老婦騎單車，先發生撞擊，後來有名女子駕轎車再次撞擊；消防局朴子分隊及六腳分隊救護人員到場，男子腦後撕裂傷出血，身體多處擦傷，送嘉義長庚，老婦額頭有2公分撕裂傷，送衛福部朴子醫院救治，男子傷重不治。

地方人土說，車禍發生的防汛道路，未設置路燈，是通往海區便道，車輛多常發生車禍，希望相關單位防範改善；市公所曾發文請縣府改善，縣府回說「朴子溪水防道路（防汛道路）由五河川局管理，非一般道路」。

縣府水利處長林谷樺說，水防道路專供水利搶險、救災使用，非供一般道路使用，水利單位會設告示牌，縣內有處區域排水道路，水上鄉公所申請認養管理，水防道所在地鄉鎮市公所有需用道，也可比照申請認養管理。