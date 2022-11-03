影／驚悚！電線掛路邊 女騎士晚上勾到脖子往後摔傷

台中市沙鹿區發生驚險意外，女騎士雨天晚上騎車經過路口，脖子勾到號誌桿垂落的電線，女騎士人車摔倒受傷，清水警分局獲報到場處理，並通報沙鹿區公所維修，避免再發生危險意外，女騎士的朋友上網抱怨，如果女騎士當時騎快點，「是否頭就被割斷了」。

清水警分局調查，上月31分晚上9點，中市沙鹿區台灣大道七段與光華路口，23歲蔡姓女子騎機車，沿台灣大道七段慢車道東往西方向行駛，至光華路口要右轉時，她勾到由號誌桿上垂落之線纜而摔倒，手腳擦傷。

經查，此處垂落的電線是沙鹿區公所所配置監視器線路，上月28日上午曾遭聯結車勾斷，當時即通報區公所到場維修，由於最近因東北季風增強導致電線垂落，警方已通知區公所到場確認並立即搶修。