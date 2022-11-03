快訊

國1坍方塞爆上班族大遲到 勞部：雇主不得視曠職、不能扣全勤獎金

習近平緊追毛澤東？美國漢學家：毛聰明有魅力、習很脆弱

影／驚悚！電線掛路邊 女騎士晚上勾到脖子往後摔傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區發生驚險意外，女騎士雨天晚上騎車經過路口，脖子勾到號誌桿垂落的電線，女騎士人車摔倒受傷，清水警分局獲報到場處理，並通報沙鹿區公所維修，避免再發生危險意外，女騎士的朋友上網抱怨，如果女騎士當時騎快點，「是否頭就被割斷了」。

清水警分局調查，上月31分晚上9點，中市沙鹿區台灣大道七段與光華路口，23歲蔡姓女子騎機車，沿台灣大道七段慢車道東往西方向行駛，至光華路口要右轉時，她勾到由號誌桿上垂落之線纜而摔倒，手腳擦傷。

經查，此處垂落的電線是沙鹿區公所所配置監視器線路，上月28日上午曾遭聯結車勾斷，當時即通報區公所到場維修，由於最近因東北季風增強導致電線垂落，警方已通知區公所到場確認並立即搶修。

女騎士發生意外後，她朋友上網協尋當時經過的車輛行車記錄器畫面，因為當天下雨天視線不良，電線掛在路邊勾到騎士脖子，整個人被釣起來往後摔，如果她騎快一點，「頭是不是就被割斷了」。

台中市沙鹿區台灣大道七段與光華路口，電線掛路邊騎士晚上經過勾到脖子往後摔傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區台灣大道七段與光華路口，電線掛路邊騎士晚上經過勾到脖子往後摔傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區台灣大道七段與光華路口，電線掛路邊騎士晚上經過勾到脖子往後摔傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區台灣大道七段與光華路口，電線掛路邊騎士晚上經過勾到脖子往後摔傷。圖／民眾提供

監視器 行車記錄器 台中市

延伸閱讀

高雄站前路新開路況不熟 女騎士擦撞賓士噴飛手骨折

台中大貨車吊桿沒收好 勾到上方電線2電桿「彎腰」

東北季風風速過大！花蓮女騎士遭吹飛摔下橋

高雄女開車闖紅燈撞飛機車 女騎士騰空3公尺落地腿骨折

相關新聞

10秒片曝光！高雄騎士超速闖紅燈自摔 網友直呼：很療癒

高雄大寮區昨天上午，一名騎士高速行經鳳林一路口；疑因闖紅燈，又遇上對向轉彎車輛，導致煞車不及，機車打滑自摔；事故過程遭目...

新北母女2人一氧化碳中毒 消防到場看傻：熱水器型式裝錯

新北市新店區中央五街一處民宅6樓，昨天晚上11點多傳出一氧化碳中毒案件，媽媽跟女兒相繼洗完澡，感覺身體不適，起初不以為意...

影／休旅車墜落八斗子漁港…駕駛人死亡 落水畫面曝光

基隆市林姓老翁今天清晨駕駛休旅車墜落八斗子漁港，救難人員潛水將他救上岸後，送醫不治。林男是船長，有人看到他開車到港內，以...

助259人撤離明池山莊 宜警「孤島三雄五虎將」功不可沒

宜蘭縣大同鄉明池山莊10月中旬因致災性大雨，聯外道路台7線路段，猶如孤島。大雨持續、落石不斷、道路支離破碎，三星警分局「...

警察頭痛！醉男闖警分局大聲咆哮 遭上銬還破壞拘留所監視器

新北市58歲林姓男子家住永和警分局附近，昨天凌晨1點多因喝醉酒，走路回家，沒想到行經警分局時卻突然走進去大聲咆哮，警備隊...

影／電線掛路邊騎士晚上經過勾到脖子往後摔傷 警方通報維修

台中市沙鹿區發生驚險意外，女騎士雨天晚上騎車經過路口，脖子勾到號誌桿垂落的電線，女騎士人車摔倒受傷，清水警分局獲報到場處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。