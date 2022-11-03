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影／來暗的！屏東又傳選舉旗幟遭破壞 警火速逮人送辦

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

九合一選舉選情升溫，屏東發生多起選舉旗幟遭惡意破壞。一位屏東市民代表候選人的競選旗幟也遭人割毀，警方昨晚獲報，調閱沿線監器視，火速逮人送辦。

警方表示，昨晚上9點22分獲報，民享一路上有3面候選人競選旗幟遭人破壞，立即派員前往現場勘察，並調閱路口監視器影像，發現1名男子騎乘機車前來，直接在插旗處停下，毀損旗幟後又從右側小巷快閃離開，前後不到20秒。

警方研判犯嫌動線，鎖定1名陳姓男子涉案，已移送屏東地檢署偵辦。屏東警分局長黃國源呼籲民眾勿以身試法，隨意破壞競選旗幟或看板，除有可能觸犯刑法毀損罪外，也有可能違反公職人員選舉罷免法第98條，可處5年以下有期徒刑。年底大選倒數，呼籲各界尊重民主價值，對於企圖干擾選舉情事，警方一定加強查緝。

男子騎乘機車前來，直接在插旗處停下，毀損旗幟後又從右側小巷快閃離開，前後不到20秒。圖／讀者提供
男子騎乘機車前來，直接在插旗處停下，毀損旗幟後又從右側小巷快閃離開，前後不到20秒。圖／讀者提供

九合一選舉 屏東 快閃

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