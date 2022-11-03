影／來暗的！屏東又傳選舉旗幟遭破壞 警火速逮人送辦

九合一選舉選情升溫，屏東發生多起選舉旗幟遭惡意破壞。一位屏東市民代表候選人的競選旗幟也遭人割毀，警方昨晚獲報，調閱沿線監器視，火速逮人送辦。

警方表示，昨晚上9點22分獲報，民享一路上有3面候選人競選旗幟遭人破壞，立即派員前往現場勘察，並調閱路口監視器影像，發現1名男子騎乘機車前來，直接在插旗處停下，毀損旗幟後又從右側小巷快閃離開，前後不到20秒。