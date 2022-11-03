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18歲女新手上路開積架違規左轉 轎車被撞甩尾釀3傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

18歲蘇姓女子剛領駕照，今天凌晨駕駛積架車，搭載胡姓少年，從高速公路匝道南下時，違規左轉高市九如一路，當場撞及對向駛來的郭姓男子轎車，因撞擊力道大，轎車當場180度甩尾，車頭被撞凹，積架則左側車身毀損，幸3人僅受輕傷。

警方指出，18歲的蘇姓女子今天凌晨2時36分駕駛積架轎車，搭載17歲的胡姓少年，從高速公路匝道南下，因九如一路的匝道口禁止左轉，但蘇女當下卻違規左轉。

當時郭姓男子（22歲）駕駛的Toyota轎車，由九如一路東向西直向行駛，因反應不及，當場撞及蘇女的積架車，撞擊力道強，造成郭男轎車在路中央當場180度甩尾，車頭撞扁全毀，積架車則左側前、後方的車身凹陷。

事故發生後，蘇、胡和郭男等3人，分別受有手腳和頭部擦挫傷，所幸傷勢不嚴重，送醫治療無大礙。

警方到場處理，對蘇和郭男進行酒測，雙方均無喝酒；警方發現蘇女駕駛積架車，未注意匝道口禁止左轉，違規在先，先依道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定「汽車駕駛人轉彎或變換車道時，未依標誌指示行駛」，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰的罰單；詳細車禍肇責由警方進一步釐清。

高市蘇姓女子駕駛積架車，今晨未注意九如一路匝道口禁止左轉，當場撞及直行的郭姓男子轎車，郭男車頭被撞凹。記者石秀華／翻攝
高市蘇姓女子駕駛積架車，今晨未注意九如一路匝道口禁止左轉，當場撞及直行的郭姓男子轎車，郭男車頭被撞凹。記者石秀華／翻攝
高市蘇姓女子駕駛積架車，今晨未注意九如一路匝道口禁止左轉，當場撞及直行駛來的郭姓男子轎車，釀2車毀損、3人輕傷。記者石秀華／翻攝
高市蘇姓女子駕駛積架車，今晨未注意九如一路匝道口禁止左轉，當場撞及直行駛來的郭姓男子轎車，釀2車毀損、3人輕傷。記者石秀華／翻攝
18歲蘇姓女子今晨駕積架車，違規左轉高市九如一路匝道口，當場撞及對向駛來的郭姓男子轎車，轎車當場180度甩尾，車頭被撞凹，積架則左側車身毀損。記者石秀華／翻攝
18歲蘇姓女子今晨駕積架車，違規左轉高市九如一路匝道口，當場撞及對向駛來的郭姓男子轎車，轎車當場180度甩尾，車頭被撞凹，積架則左側車身毀損。記者石秀華／翻攝

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