18歲女新手上路開積架違規左轉 轎車被撞甩尾釀3傷

18歲蘇姓女子剛領駕照，今天凌晨駕駛積架車，搭載胡姓少年，從高速公路匝道南下時，違規左轉高市九如一路，當場撞及對向駛來的郭姓男子轎車，因撞擊力道大，轎車當場180度甩尾，車頭被撞凹，積架則左側車身毀損，幸3人僅受輕傷。

警方指出，18歲的蘇姓女子今天凌晨2時36分駕駛積架轎車，搭載17歲的胡姓少年，從高速公路匝道南下，因九如一路的匝道口禁止左轉，但蘇女當下卻違規左轉。

當時郭姓男子（22歲）駕駛的Toyota轎車，由九如一路東向西直向行駛，因反應不及，當場撞及蘇女的積架車，撞擊力道強，造成郭男轎車在路中央當場180度甩尾，車頭撞扁全毀，積架車則左側前、後方的車身凹陷。

事故發生後，蘇、胡和郭男等3人，分別受有手腳和頭部擦挫傷，所幸傷勢不嚴重，送醫治療無大礙。