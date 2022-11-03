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10秒片曝光！高雄騎士超速闖紅燈自摔 網友直呼：很療癒
高雄大寮區昨天上午，一名騎士高速行經鳳林一路口；疑因闖紅燈，又遇上對向轉彎車輛，導致煞車不及，機車打滑自摔；事故過程遭目擊者行車記錄器錄下PO網，引起網友熱議，有不少人調侃騎士的行為像猴子，更留言嘲諷「這隻猴子表現不錯，情願自摔也不害人」。據了解，此案警方未接獲報案，也不清楚該名騎士身分。
臉書社團「林園五四三~聊天專用」昨天有網友貼文指，「這個路口車流很大啊，千千萬萬不要闖紅燈」，並附上一名騎士疑闖紅燈，緊急煞車，車輪打滑的10秒自摔影片。
貼文一出，有許多網友留言調侃，「千萬別飆車晚七天回家」、「猴子不意外」、「這隻猴子表現不錯，情願自摔也不害人」、「很療愈」、「有人跟我一樣重複看很多次嗎」、「騎到一半突然想地板動作」、「這麼精彩的畫面百看不膩舒服」。
據了解，這起事故發生於昨天上午7時許，林園警分局、交通分隊也並未接獲報案，並不清楚該名騎士身分。對此，警方呼籲駕駛人，行經路口應減速慢行，遵守交通規則，依號誌行駛，以維護交通安全，營造良善交通環境。
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